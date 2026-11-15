GF Vip, assalto armato al negozio di Andreas Muller: «Due pistole puntate contro un dipendente»

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Una rapina a mano armata ha colpito Off Time, il negozio di collezionismo a Roma di cui è socio Andreas Muller, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto raccontato dai responsabili dell’attività sui social, ieri sera, intorno alle 20, alcune persone con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel punto vendita, minacciando un dipendente con due pistole.

I rapinatori avrebbero infranto le vetrine degli espositori e portato via numerose carte Pokémon, comprese alcune di particolare valore. Le immagini pubblicate sul profilo Instagram del negozio mostrano scaffali svuotati e vetri danneggiati.

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Il racconto dei soci: «Due pistole puntate contro un dipendente»

Nel messaggio diffuso online, i responsabili di Off Time hanno ricostruito i momenti di paura vissuti dal personale: «Due pistole puntate contro Anthony, un nostro dipendente. Persone con il volto coperto da un passamontagna, vetrine distrutte e una quantità enorme di carte Pokémon portate via in pochi istanti. Abbiamo i video di quello che è successo, ma abbiamo scelto di non pubblicarli. Perché non vogliamo dare spazio a immagini così violente e perché, sinceramente, rivedere quei momenti fa già abbastanza male».

I filmati della rapina, dunque, non sono stati condivisi. I soci hanno preferito mostrare soltanto le conseguenze dell’assalto.

Un anno di sacrifici e la paura di ricominciare

Off Time ha aperto circa un anno fa, dopo un importante investimento dei fondatori in un progetto dedicato agli appassionati di carte e oggetti da collezione. Proprio quando l’attività sembrava aver raggiunto una maggiore stabilità, la rapina ha provocato un duro contraccolpo, non soltanto economico.

«Ci hanno tolto quella serenità che dovrebbe essere garantita a chiunque si trovi sul proprio posto di lavoro. Le vetrine si possono ricostruire, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità. Un anno fa eravamo pieni di paura, ma anche di entusiasmo. Stavamo per iniziare qualcosa di nostro, senza sapere se ce l’avremmo fatta. Oggi abbiamo di nuovo paura».

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L’appello ai clienti e la raccolta fondi

I collaboratori di Andreas Muller hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la ripartenza del negozio. Hanno inoltre invitato i clienti a continuare a frequentare Off Time, sia per acquistare i prodotti rimasti sia per proporre carte Pokémon in vendita.

Sui social sono state diffuse anche le immagini di alcune delle carte più rare sottratte durante la rapina, con la richiesta di segnalare eventuali annunci di vendita sospetti. Secondo il racconto riportato, il ballerino, impegnato nel reality, non sarebbe ancora stato informato dell’accaduto.

Le indagini e la volontà di andare avanti

Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per individuare i responsabili. Nel frattempo, i soci hanno affidato ai social un messaggio di determinazione: «Le autorità competenti si stanno occupando di quanto accaduto e confidiamo che venga fatta chiarezza. Noi, intanto, siamo qui. Davanti a delle vetrine rotte, a degli scaffali vuoti e a un negozio che oggi fa male anche solo guardare. E forse, in mezzo a tutta questa tristezza, è proprio da questo che dobbiamo ricominciare. Dalle persone che siamo. Dalla passione che ci ha uniti. Da quel sogno che, nonostante tutto, non vogliamo smettere di inseguire».

Per Off Time la priorità è ora ricostruire il negozio e restituire serenità a chi vi lavora, mentre proseguono le indagini sulla rapina.