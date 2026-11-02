Valentina Ferragni svela perché ha lasciato Matteo Napoletano: «Ero ancora innamorata»

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La fine di una storia d’amore può essere dolorosa anche per chi decide di interromperla. Lo sa bene Valentina Ferragni, che, ospite del podcast Fab!, ha raccontato alcuni dei momenti più difficili della sua vita sentimentale, soffermandosi sulle relazioni con Matteo Napoletano e Luca Vezil.

La sorella di Chiara Ferragni ha parlato delle sofferenze vissute lontano dai riflettori, spiegando perché abbia scelto di chiudere rapporti importanti nonostante i sentimenti ancora forti.

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La rottura con Matteo Napoletano: «Non potevo continuare ad aspettare»

Dopo circa tre anni insieme, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno confermato la separazione nella primavera scorsa. Una decisione che, come ha spiegato l’influencer, sarebbe arrivata quando lei era ancora profondamente coinvolta nella relazione.

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«Nella mia ultima relazione ho lasciato che ero ancora molto presa da quella persona, ma sono arrivata a un punto in cui mi sono accorta che dall’altra parte non c’era nessuna voglia di provare a fare un passo nei miei confronti».

Alla base della rottura, secondo il suo racconto, non ci sarebbero stati piccoli contrasti quotidiani, ma due progetti di vita diventati progressivamente incompatibili. «Nella mia ultima relazione c’erano due visioni di vita che erano l’opposto, ma non erano dall’inizio, sono cambiate poi. Non era un fatto d’età, erano obiettivi che sono cambiati negli ultimi sei mesi».

La scelta dolorosa di non aspettare altri dieci anni

Valentina Ferragni ha spiegato di aver cercato una soluzione, proponendo di continuare il rapporto e trovare un punto d’incontro. Ma dall’altra parte, stando alle sue parole, non avrebbe trovato la stessa disponibilità.

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«Ho provato a lottare, a dire non buttiamo tutto all’aria, ognuno si fa il suo percorso, ma ci troviamo a metà strada».

Poi la consapevolezza di non poter rimandare indefinitamente i propri progetti.

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«Ma se l’altra persona ti dice che per i prossimi dieci anni non pensa di riuscire io cosa faccio? Tra 10 anni avrò 44 anni, quindi ho scelto di non perdere tempo con persone che non vogliono avere niente con me».

Durante l’estate, intanto, l’influencer è stata fotografata a Portofino in compagnia di un imprenditore colombiano, alimentando le indiscrezioni su una nuova frequentazione.

Luca Vezil e i nove anni insieme: «Ho sofferto, ma nessuno lo ha visto»

Nel corso del podcast, Valentina Ferragni è tornata anche sulla lunga relazione con Luca Vezil, durata nove anni e segnata dalla convivenza e da importanti progetti per il futuro. L’influencer ha respinto le critiche di chi, osservando il suo comportamento sui social dopo la separazione, aveva messo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti. «Quando tu lasci dopo 9 anni in cui hai un cane, una convivenza, hai lottato per anni, pincopallino mi viene a dire che non ho sofferto. Certo che ho sofferto, ma non ho voluto far vedere la mia sofferenza alle persone».

E ha aggiunto un particolare significativo sul periodo precedente alla rottura: «Nella mia penultima relazione prima di lasciare ho fatto tre anni a stare male, ma chi mi ha mai visto stare male? Nessuno».

Il dolore nascosto dietro i sorrisi sui social

Uno degli aspetti più personali del racconto riguarda il rapporto tra vita privata e immagine pubblica. Valentina Ferragni ha spiegato di aver spesso nascosto le proprie emozioni anche durante gli eventi di lavoro. «Se io ti mostro che in quel momento sto sorridendo, andavo a degli eventi in cui avevo appena finito di piangere, ma so fingere benissimo».

Una scelta dettata dal desiderio di proteggere la propria intimità, senza cercare compassione o mostrarsi come una vittima. «Quando mi capita di stare tanto male scompaio o se devo postare per lavoro lo faccio, ma non racconto la mia vita personale sui social».