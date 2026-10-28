GF Vip, Alex Belli svela il retroscena della lite con Signorini: «Con lui ho fatto di peggio»

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Nuovo momento di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante le nomination dell’ultima puntata, Alex Belli ha avuto un acceso confronto con Alessandro Roncaccia, lasciando la mystery room. L’attore, visibilmente irritato, ha preso a calci la porta del confessionale, si è diretto in giardino e ha aperto una porta antipanico. Una scena che ha sorpreso gli altri concorrenti e divertito la conduttrice Ilary Blasi.

Il racconto ad Andreas Muller

Nella notte, parlando con Andreas Muller, Alex Belli è tornato sull’episodio, spiegando che in passato aveva reagito in modo ancora più clamoroso. Senza pronunciare il nome dell’ex conduttore, ha ricordato uno scontro avvenuto in diretta: «Ma io sono fatto così, prima pur di non litigare con loro sono andato via. Sono un impulsivo, ma pensa che in passato qui dentro ho fatto ben di peggio. Ho anche litigato con il conduttore… sì, ho avuto una lite con chi conduceva prima. Eravamo in diretta, sono successe delle cose che non mi sono piaciute e ho fatto come prima. Ho discusso e poi me ne sono andato via».

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Il riferimento era alla discussione con Alfonso Signorini durante la sesta edizione del reality.

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Lo scontro in diretta del gennaio 2022

Nel gennaio 2022, nel corso di una puntata dedicata anche al triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, la tensione tra l’attore e Alfonso Signorini era salita rapidamente. Il conduttore, infastidito dalle continue interruzioni, aveva chiesto agli autori di accompagnare Belli fuori dallo studio.

«Ora basta! [...] Autori, per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. [...] Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte».

A quel punto Belli si era alzato e aveva lasciato lo studio, davanti alle telecamere.

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Le spiegazioni e i rapporti successivi

Rientrato nella Casa nel febbraio 2022, Alex Belli aveva raccontato di essersi sentito messo sotto pressione dal conduttore sulla vicenda sentimentale: «Io e Alfonso abbiamo discusso perché mi metteva alle strette. Sono sbottato perché mi sono sentito pressato».

La frattura, tuttavia, non si era rivelata definitiva. Nei mesi successivi i rapporti tra Belli e Signorini erano migliorati, tanto che si era parlato di un possibile ritorno dell’attore nella settima edizione del programma. Un’ipotesi che non si concretizzò.