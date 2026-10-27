Grande Fratello Vip, Alex Belli perde le staffe in diretta: calci alla porta e fuga dalla Casa

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Momenti di forte tensione durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 26 ottobre. Nel corso delle nomination, Alex Belli ha perso la calma, annunciando di voler abbandonare la Casa. Tra urla, imprecazioni e calci a una porta, l’attore ha raggiunto il giardino ed è uscito attraverso una porta antipanico, salvo poi rientrare poco dopo. Una scena che ha sorpreso la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Le nomination fanno esplodere la tensione

Il clima nella Casa era già teso, ma a far precipitare la situazione è stata una nuova nomination ai danni di Alex Belli. In particolare, Marina La Rosa ha motivato il proprio voto criticando quello che ha definito un atteggiamento “troppo aggressivo”.

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A quel punto l’attore si è alzato bruscamente, dirigendosi verso una porta della zona giorno e colpendola con alcuni calci. “Vado via, mi sono rotto i cogl**ni, aprite questa ca**o di porta”, ha gridato davanti agli altri concorrenti.

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L’intervento di Ilary Blasi e la fuga in giardino

Ilary Blasi ha tentato di riportare la calma, richiamando il concorrente al rispetto del linguaggio televisivo: “Alex, ti prego, modera il linguaggio però”. Ma Belli ha continuato a protestare: “Ragazzi, non me ne frega niente, non si può fare niente qua”.

L’attore si è quindi spostato in giardino, uscendo dalla Casa attraverso la porta antipanico. La conduttrice ha cercato di seguire gli sviluppi in diretta, chiedendo alla regia di mostrare dove si trovasse il concorrente. In studio, anche le opinioniste sono rimaste sorprese dalla scena. Poco dopo, però, Alex Belli è rientrato dalla stessa porta.

I precedenti e l’ipotesi di provvedimenti

L’episodio arriva dopo settimane di insofferenza manifestata dall’attore nei confronti delle dinamiche del reality. Nella puntata precedente, Alex Belli era stato protagonista di un acceso confronto con Alessandro Roncaccia, durante il quale gli altri concorrenti erano intervenuti per evitare che la discussione degenerasse.

Resta ora da capire se la produzione del Grande Fratello Vip deciderà di adottare provvedimenti disciplinari per quanto accaduto durante la diretta. Il rientro nella Casa ha chiuso la fuga, ma non le polemiche intorno al comportamento del concorrente.