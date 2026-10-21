Grande Fratello Vip, Valeria Marini perde le staffe per uno scherzo: accuse, gelosia e scontri nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta uno scherzo per riaccendere le tensioni. Dopo una giornata di discussioni, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Giancarlo Danto decidono di mettere alla prova la gelosia di Valeria Marini: durante la cena Giulia deve riempire di complimenti il ragazzo, che a sua volta finge di ricambiare le attenzioni. Il gioco, però, prende presto una piega tutt’altro che divertente per la showgirl, che si allontana dal gruppo e finisce per discutere anche con Alex Belli.

I complimenti a Danto e la reazione di Valeria

A tavola Giulia Provvedi osserva il look e l’acconciatura di Danto e gli dice: «Stai benissimo, hai qualcosa di diverso». Lui ringrazia, finge imbarazzo e rilancia: «Guarda che bella che è». Valeria Marini interviene immediatamente: «È stato tutto il giorno con me, è diventato più bello perché siamo stati tutto il giorno assieme». Guendalina Tavassi alimenta il gioco proponendo una prova di tango che metta a confronto Alessandro Roncaccia e Piera Meloni con Giulia e Danto. La risposta di Valeria è pungente: «Questa richiesta sarà come l’aereo tuo, non arriva». Poco dopo lascia il tavolo con la scusa di lavare i piatti, confidando ad Alex di non sopportare l’atteggiamento che considera falso di alcuni concorrenti.

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Lo sfogo in cucina: «È tutto finto»

Raggiunta la cucina, Valeria Marini si sfoga con Carmen Di Pietro, soprattutto contro Guendalina Tavassi, che a suo giudizio cercherebbe continuamente di attirare l’attenzione: «È tutto finto» e «Pensano di essere simpatici e interessanti», commenta. Carmen le suggerisce di affrontare direttamente la coinquilina: «Diglielo in faccia». Anche Danto arriva in cucina e, continuando lo scherzo, torna sui complimenti di Giulia. Valeria, però, attribuisce alla ragazza un secondo fine: «Ha paura di essere nominata», sostiene, prima di chiudere il discorso con un secco «Io non ho voglia di sentire stupidaggini».

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Il confronto con Alex e le accuse su Marina

Per stemperare la tensione Alex invita Valeria in giardino, ma il confronto si accende nuovamente. La showgirl gli rimprovera di aver parlato con Giulia senza coinvolgerla e critica il suo recente riavvicinamento a Marina, dopo le parole negative espresse su di lei all’inizio del programma. «Pure questo è ridicolo. Sei ridicolo, perdi punti, tanti», gli dice. Alex replica di aver cercato lui stesso Giulia per chiarire alcune questioni e spiega di aver trovato un equilibrio con Marina, con la quale avrebbe ballato su richiesta del Grande Fratello. Valeria prova a interrompere la discussione: «Parliamo di cose belle». Ma quando Giulia torna ad avvicinarsi a Danto, rientra in Casa. «È arrabbiatissima», osserva Giulia, divertita.

In cucina la discussione riprende proprio sul rapporto tra Alex e Marina. L’attore chiede conto dell’ostilità della coinquilina e difende il diritto di cambiare opinione su una persona. Valeria insiste: «Lasciami tranquilla, non ricominciamo», poi mette in dubbio la sincerità dell’avvicinamento: «Al pubblico non piacerà perché di Marina ne hai dette di ogni» e «Sa di fasullo». Alex non arretra: «A me sa di vero».

Quello che doveva essere un semplice scherzo di gelosia si trasforma così nell’ennesimo motivo di scontro, confermando quanto siano delicati gli equilibri nella Casa.