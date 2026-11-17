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Dopo una coreografia di ballo e poco prima di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, in seguito all’eliminazione al televoto, Valeria Marini ha raccontato di aver accusato un malore. Durante una pausa pubblicitaria, la showgirl è uscita in giardino e ha riferito alle altre concorrenti quanto le era accaduto pochi minuti prima.

Il racconto della showgirl: «Mi mancava il respiro»

“Ho avuto un attacco di cuore. Ho avuto un attacco di tachicardia. Mentre sono andata in camera per prendere i vestiti per la prova, mi mancava il respiro e mi batteva il cuore fortissimo”.

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Le altre inquiline hanno quindi cercato di capire se la produzione fosse intervenuta per offrirle assistenza medica. Alla domanda, Valeria Marini ha risposto: “No, non mi hanno dato niente”.

Lo scontro e l’eliminazione al televoto flash

Nel corso della puntata di lunedì 16 novembre, dopo un acceso confronto con Guendalina Tavassi, l’esperienza di Valeria Marini nel reality si è conclusa. A determinarne l’uscita è stato un televoto flash che la vedeva contrapposta a Federica Morello e Alessandro Varsi.

Dopo l’eliminazione di Megan Ria, Ilary Blasi ha invitato i sei concorrenti non finalisti rimasti nella Casa a dividersi in due gruppi. Da una parte Andreas Muller, Valeria Marini e Federica Morello; dall’altra Piera Meloni, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia.

Come si è arrivati al verdetto

Ciascun gruppo doveva indicare un concorrente della squadra opposta da mandare direttamente al televoto flash. Le scelte sono ricadute su Federica Morello e Alessandro Varsi. Ai due è stato poi chiesto di sollevare un piramidale: chi avesse trovato quello dorato avrebbe dovuto indicare un terzo concorrente da aggiungere alla sfida.

Il piramidale dorato è capitato ad Alessandro Varsi, che ha scelto Valeria Marini. Al termine della votazione, la showgirl è risultata la meno votata dei tre, raccogliendo il 12,61% delle preferenze e lasciando così la Casa del Grande Fratello Vip.