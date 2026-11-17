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La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip perde due protagoniste. Nella diciannovesima puntata, trasmessa lunedì 16 novembre 2026 su Canale 5, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha accompagnato i concorrenti attraverso confronti accesi, momenti emozionanti e due verdetti che cambiano gli equilibri della Casa.

Megan Ria eliminata al primo televoto

La prima sfida vedeva in nomination Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. Dopo la salvezza di Müller e Varsi, il verdetto ha premiato Morello e costretto Megan Ria a lasciare il reality. La ballerina ha ottenuto il 12,01% delle preferenze, appena sotto il 12,09% di Varsi, in una votazione particolarmente combattuta.

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Valeria Marini e Guendalina Tavassi, lite senza tregua

Tra i confronti più tesi della serata quello tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, già protagoniste di ripetuti attriti nella convivenza. La discussione è tornata anche sul tempo trascorso in bagno da Tavassi e su una presunta espressione offensiva contestata dalla showgirl. Ilary Blasi ha chiarito che le verifiche sui filmati non avevano confermato l’accusa avanzata da Marini.

La tensione è proseguita durante la sfida di ballo tra le squadre, preparata anche con il contributo di Francesca Manzini. A un certo punto Marini ha manifestato la volontà di interrompere l’esperienza: «Io non ho più voglia di rimanere in questo contesto».

Andreas Müller, Veronica Peparini e Marina La Rosa

Spazio anche al rapporto di complicità tra Andreas Müller e Marina La Rosa, sul quale è intervenuta indirettamente Veronica Peparini attraverso un’intervista a Verissimo. La coreografa ha ammesso la propria gelosia, pur riconoscendo le qualità della concorrente. Müller ha spiegato di temere soprattutto le interpretazioni e le insinuazioni che possono nascere sui social. In seguito ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento dalla moglie.

Piera Meloni riabbraccia la madre Anna

Il momento più tenero è arrivato per Piera Meloni. Alessandro Roncaccia ha affrontato una prova per permetterle di incontrare la madre Anna. L’abbraccio nel Localino ha commosso la concorrente, che ha ricevuto parole di sostegno per le proprie scelte sentimentali. La madre ha inoltre espresso un giudizio positivo su Roncaccia, conosciuto di persona durante la sorpresa.

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Federica Morello al centro delle critiche

Non sono mancati i contrasti attorno a Federica Morello, accusata da alcune coinquiline di giocare con eccessiva strategia. Piera Meloni ha ribadito la propria sfiducia nei suoi confronti, mentre Selvaggia Lucarelli ha osservato che la concorrente, pur dimostrandosi abile nel gioco, aveva concentrato le nomination sulle donne. Morello ha respinto le accuse.

Televoto flash: eliminata Valeria Marini

Dopo l’uscita di Megan, una seconda votazione a sorpresa ha coinvolto Federica Morello, Alessandro Varsi e Valeria Marini. Quest’ultima è stata scelta da Varsi per completare il terzetto a rischio. Il televoto flash ha decretato l’eliminazione della showgirl, che ha accolto l’esito come una liberazione dalle tensioni della Casa: «Grazie per avermi salvato da un inferno».

Chi è in nomination per la prossima puntata

La più votata nel televoto flash, Federica Morello, ha conquistato il potere di mandare direttamente al televoto Piera Meloni. Le nomination successive hanno aggiunto Alessandro Varsi e la stessa Morello. Saranno dunque Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi a contendersi la permanenza nella Casa: il meno votato dovrà abbandonare il programma.