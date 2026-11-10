GF Vip, Gian Marco Ciaccia cancella Piera Meloni dalla sua pelle: il nuovo tatuaggio è una frecciatina all'ex

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La storia d’amore tra Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni sembra ormai appartenere definitivamente al passato. Dopo la rottura maturata durante l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, il giovane ha deciso di voltare pagina, non soltanto sul piano sentimentale, ma anche attraverso un gesto simbolico: cancellare dalla propria pelle il nome dell’ex fidanzata.

Una scelta che non è passata inosservata sui social, soprattutto per il particolare disegno scelto per coprire il vecchio tatuaggio e per la battuta ironica con cui Gian Marco Ciaccia ha commentato la decisione.

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La rottura con Piera Meloni e il sostegno dei fan

Il pubblico del GF Vip ha conosciuto Gian Marco Ciaccia proprio attraverso la relazione con Piera Meloni. Il ragazzo aveva fatto il suo ingresso nella Casa per alcune ore, nel tentativo di chiarire una situazione sentimentale diventata sempre più complicata a causa del crescente avvicinamento della concorrente ad Alessandro Roncaccia.

Un rapporto, quello tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che si è successivamente trasformato in una vera e propria storia d’amore.

Durante questa vicenda, Gian Marco Ciaccia ha conquistato la simpatia di numerosi telespettatori grazie al suo atteggiamento pacato, alla determinazione e a un’ironia che non è passata inosservata. Il sostegno nei suoi confronti è stato tale che alcuni fan hanno persino organizzato una raccolta fondi per dedicargli un aereo, nonostante non fosse un concorrente del reality.

Il bacio con Denisa Pilsu e il nuovo tatuaggio

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato nella vita sentimentale di Gian Marco Ciaccia. Il giovane è stato infatti fotografato mentre baciava Denisa Pilsu, un episodio che ha alimentato le indiscrezioni su una possibile nuova frequentazione.

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Ma a far discutere maggiormente è stata un’altra decisione: coprire il tatuaggio che portava sulla mano e che riportava il nome di Piera Meloni.

A mostrare il risultato è stato lo stesso Gian Marco Ciaccia durante una diretta social con Il Rosso, nell’ambito di 30 Days, un format che ricorda il Grande Fratello, ma si svolge interamente in diretta da Marrakech e coinvolge diversi personaggi del mondo del web.

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Al posto del nome dell’ex fidanzata, il ragazzo ha scelto di tatuarsi un pagliaccio che fuma, un’immagine che ha immediatamente suscitato curiosità tra gli spettatori.

La battuta di Ciaccia durante la diretta

Nel mostrare il nuovo tatuaggio, Gian Marco Ciaccia non ha rinunciato alla sua consueta ironia, lasciandosi andare a una frase che molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti di Piera Meloni.

«Potrei fare la gag ma non la farò, anche se farebbe molto ridere. È un pagliaccio che fuma, una scena che ho visto molto spesso nell’ultimo periodo della mia vita… un pagliaccio fumare».