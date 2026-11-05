GF Vip, Gian Marco Ciaccia volta pagina: baci con un'altra ragazza dopo la rottura con Piera Meloni

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Un aereo sorvola la Casa del Grande Fratello Vip e scatena la curiosità dei concorrenti. A sorprendere tutti è il destinatario del messaggio: Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, che non ha mai partecipato al reality come concorrente.

Il giovane aveva fatto il suo ingresso nella Casa soltanto per un confronto con Piera Meloni, al termine del quale i due avevano deciso di interrompere la loro relazione. Successivamente, la concorrente ha iniziato ad avvicinarsi ad Alessandro Roncaccia, mentre Gian Marco Ciaccia è tornato alla propria vita, ricevendo numerosi messaggi di sostegno sui social.

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L’aereo dedicato a lui ha però alimentato sospetti e polemiche. La stessa Piera Meloni ha ipotizzato che potesse essere stato proprio l’ex fidanzato a organizzare l’iniziativa.

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La replica di Gian Marco Ciaccia: «Non ho speso un euro»

Di fronte alle insinuazioni circolate sui social, Gian Marco Ciaccia ha deciso di intervenire pubblicamente, negando qualsiasi coinvolgimento nell’organizzazione dell’aereo.

«Ma perché invece di inventare storie sul mio conto non pensate alla coppia? Mi chiamate ossessionato ma nel mentre che io mi sto rifacendo una vita continuate ancora a parlare di me. NON HO SPESO E NON SPENDERÒ MAI UN EURO PER NIENTE CHE RIGUARDI QUEL PROGRAMMA!!!!».

Una risposta decisa, accompagnata da un’ulteriore precisazione rivolta a chi sostiene che, una volta terminata l’esperienza televisiva di Piera Meloni, lui tenterà di riconquistarla.

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«Amore quando lei uscirà io non sarò nemmeno in Italia. Potrà tranquillamente prendersi le sue cose senza nessun lavaggio».

Il bacio con Denisa Pilsu: una nuova storia d’amore?

Intanto, alcuni scatti diffusi nelle ultime ore sembrano confermare la volontà di Gian Marco Ciaccia di voltare pagina. Il giovane è stato infatti fotografato mentre si scambia un bacio con Denisa Pilsu, ragazza molto seguita sui social, dove conta oltre 45mila follower. Le immagini, pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, mostrano i due durante una serata trascorsa insieme, alla quale avrebbero partecipato anche alcuni amici di Piera Meloni che, nelle ultime settimane, hanno manifestato il proprio sostegno a Ciaccia.

Non è ancora chiaro se tra Gian Marco Ciaccia e Denisa Pilsu sia nata una vera relazione sentimentale o si tratti soltanto di un flirt. Quel che appare evidente è che l’ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle la storia con Piera Meloni.