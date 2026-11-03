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GF Vip, arriva un aereo per l'ex di Piera Meloni: la reazione stizzita della gieffina

Annalisa Accardo 2 min di lettura
GF Vip, arriva un aereo per l'ex di Piera Meloni: la reazione stizzita della gieffina

Un messaggio dal cielo riaccende i riflettori sul passato sentimentale di Piera, che non sembra affatto gradire la sorpresa

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Il risveglio nella Casa del Grande Fratello Vip è stato movimentato da una serie di messaggi arrivati dal cielo. Nella mattinata successiva alla puntata, i concorrenti sono stati richiamati in giardino dal rumore degli aerei che sorvolavano l’abitazione con striscioni dedicati ai protagonisti del reality.

Dopo il messaggio alla coppia, arriva uno striscione misterioso

Il primo aereo aveva regalato un momento di entusiasmo a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, destinatari di un messaggio di incoraggiamento per la loro coppia. Poco dopo, però, un secondo striscione ha suscitato curiosità e qualche perplessità tra gli inquilini.

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La scritta «PRES❤️L’ITALIACONTE#FAN» non è stata immediatamente compresa dai concorrenti, che hanno provato a interpretarne il significato.

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Le ipotesi dei concorrenti e la rivelazione di Piera

Tra i primi a interrogarsi sul messaggio è stata Valeria Marini, che ha ipotizzato un riferimento alla stampa. Altri hanno pensato ad Alex Belli, collegando la parola “Pres” al ruolo di preside da lui interpretato nel vertical drama La Porta del Cuore.

A chiarire il mistero è stata Piera Meloni, arrivata in giardino qualche istante dopo. La concorrente ha spiegato che lo striscione era rivolto al suo ex fidanzato Gian Marco Ciaccia, soprannominato proprio “Pres”.

L’ironia di Giancarlo Danto e la reazione della gieffina

La rivelazione ha provocato anche la battuta di Giancarlo Danto, che ha ironizzato sull’arrivo di un aereo dedicato a una persona esterna alla Casa, mentre lui non aveva ancora ricevuto una sorpresa simile. Diversa la reazione di Piera Meloni, apparsa pensierosa e poco incline a commentare. Dopo qualche momento di riflessione, riferendosi all’ex fidanzato, si è lasciata sfuggire una domanda: «Gli ho dato tutta questa importanza?»

Una frase che ha lasciato trasparire il suo stupore davanti a un messaggio inatteso, capace di riportare l’attenzione su una relazione rimasta fuori dalle mura della Casa. 

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