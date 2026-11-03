Adriano Celentano senza freni contro il Grande Fratello Vip: «Disgustoso». Ecco cosa lo ha indignato

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Non è passato inosservato agli occhi di Adriano Celentano uno dei giochi proposti durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 novembre. Il celebre cantante, dopo aver seguito alcuni momenti del reality di Canale 5, ha affidato ai social il proprio giudizio, definendo «disgustoso» quanto visto in televisione.

Una bocciatura senza mezzi termini, che ha acceso l’attenzione su una prova organizzata dagli autori del programma in occasione di Halloween.

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La prova tra cibo, oggetti e passaggi di bocca

Protagonisti del gioco sette concorrenti, seduti intorno a un tavolo e chiamati a superare una sfida decisamente insolita: passarsi una serie di alimenti e oggetti esclusivamente con la bocca, senza utilizzare le mani. Una mano che spuntava dal tavolo consegnava gli oggetti al primo concorrente, che doveva trasferirli al vicino fino a raggiungere l’ultimo partecipante, incaricato di depositarli in una ciotola.

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In palio c’era il budget destinato alla spesa settimanale, che i concorrenti avrebbero conquistato raggiungendo il numero minimo di oggetti stabilito dagli autori.

Dalla mozzarella alla cipolla, l’ironia di Ilary Blasi

Tra gli alimenti protagonisti della prova sono comparsi un avocado, una mozzarella e persino una cipolla, che i concorrenti hanno cercato di trasferire da una bocca all’altra tra movimenti acrobatici e situazioni grottesche. Dallo studio, la conduttrice Ilary Blasi ha commentato ironicamente il passaggio della cipolla: «Chissà che fiatella».

A concludere la sfida è stato un palloncino pieno d’acqua, ulteriore elemento di una prova pensata per divertire il pubblico.

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Il giudizio del Molleggiato

Quello che nelle intenzioni degli autori doveva essere un momento di intrattenimento leggero e provocatorio non ha però incontrato il favore di Adriano Celentano. Il cantante ha espresso apertamente il proprio disappunto sui social, liquidando il gioco con un giudizio particolarmente severo: «Disgustoso».

Una presa di posizione che riporta l’attenzione sui confini dell’intrattenimento televisivo e sulle scelte degli autori dei reality show.