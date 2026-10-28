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Grande Fratello Vip, il Codacons chiede di annullare il televoto del 26 ottobre: cos'è successo

Annalisa Accardo 1 min di lettura
Grande Fratello Vip, il Codacons chiede di annullare il televoto del 26 ottobre: cos'è successo

La rivelazione di un concorrente su un confronto concordato prima della diretta solleva dubbi sull'autenticità delle dinamiche nella Casa

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Il televoto del Grande Fratello Vip finisce nel mirino del Codacons. L’associazione dei consumatori ha presentato un esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), chiedendo verifiche sulla regolarità della votazione chiusa lunedì 26 ottobre e il suo annullamento. La contestazione nasce dalle dichiarazioni di un concorrente su un confronto che sarebbe stato concordato prima della diretta.

Nella votazione erano coinvolti Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa e Valeria Marini. Quest’ultima è risultata la prima candidata alla prossima eliminazione.

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L’esposto e la richiesta di rimborso

Secondo quanto riportato da Biccy, il Codacons ha chiesto a Mediaset di fare chiarezza sulla vicenda e di annullare il televoto, restituendo le somme versate dagli spettatori attraverso gli SMS. L’associazione contesta il rischio che il pubblico abbia votato sulla base di dinamiche non spontanee.

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In una nota, il Codacons chiede: «Mediaset chiarisca subito e annulli il televoto». L’associazione ritiene necessario accertare se la situazione abbia arrecato un danno economico ai telespettatori e invita l’Agcom a valutare eventuali irregolarità.

Che cosa avrebbe raccontato Roncaccia

All’origine della polemica ci sono le parole di Alessandro Roncaccia che, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, avrebbe confidato a Marina La Rosa di aver ricevuto da Alex Belli la proposta di un confronto televisivo, definito un «dissing tra maschi alfa», con il coinvolgimento anche di Alessandro Varsi.

Roncaccia avrebbe interpretato inizialmente l’idea come un momento ironico. Durante la puntata, però, il confronto è diventato una discussione molto accesa, fino a richiedere l’intervento degli altri concorrenti per separare i protagonisti. Nella polemica è intervenuta anche l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

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