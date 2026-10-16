Grande Fratello Vip, chi rischia l'eliminazione? Il risultato dei sondaggi

Questa sera, venerdì 16 ottobre, Ilary Blasi chiuderà uno dei televoti più combattuti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sei concorrenti si contendono la permanenza nella Casa: Marina La Rosa, Andreas Müller, Moreno Morello, Megan Ria, Giacomo Gallani e Jonathan Kashanian.

Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il reality, senza possibilità di rientrare attraverso il biglietto di ritorno, già utilizzato da Giancarlo Danto nella scorsa puntata.

GF Vip, i sondaggi aggiornati: Marina La Rosa in testa

Secondo gli ultimi risultati del sondaggio online, Marina La Rosa si conferma la concorrente più amata tra i sei nominati, raccogliendo il 27,63% delle preferenze. Alle sue spalle si piazza Andreas Müller con il 20,53%, mentre al terzo posto troviamo Moreno Morello con il 14,10%. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Queste le percentuali aggiornate:

Marina La Rosa: 27,63%

27,63% Andreas Müller: 20,53%

20,53% Moreno Morello: 14,10%

14,10% Megan Ria: 12,87%

12,87% Giacomo Gallani: 12,49%

12,49% Jonathan Kashanian: 12,39%

Jonathan Kashanian ultimo, ma Giacomo Gallani è a un passo

La situazione si fa particolarmente delicata nelle ultime tre posizioni. Jonathan Kashanian è attualmente il meno votato con il 12,39%, ma il distacco da Giacomo Gallani, fermo al 12,49%, è appena dello 0,10%.

Anche Megan Ria, con il 12,87%, non può considerarsi al sicuro. Tra i tre concorrenti ci sono meno di cinque decimi di punto percentuale, una differenza talmente ridotta da rendere impossibile prevedere con certezza chi sarà eliminato.

I sondaggi online, naturalmente, non rappresentano il risultato ufficiale del televoto, ma offrono un'indicazione sulle preferenze del pubblico.

Giacomo Gallani teme di uscire dalla Casa

Lo stesso Giacomo Gallani ha confessato di essere preoccupato per il verdetto di questa sera. Durante una conversazione con Andreas Müller e Giulia Provvedi, il modello ha riconosciuto la forza degli avversari, ammettendo di temere soprattutto il confronto con i concorrenti più conosciuti.

«Sono tutti molto forti, è tosta questa, tostissima. Sono tutte bombe a mano. C'è Andreas che è fortissimo, ma anche Marina. Anche Moreno è forte, sono vent'anni che fa televisione, ha fatto Striscia la Notizia», ha dichiarato.

Gallani ha poi aggiunto: «Forse me la gioco con Megan, però tra maschio e femmina vince la femmina, poi è ballerina, serve di più al programma. Non voglio farmi false aspettative».

Nomination e tensioni: Marina La Rosa al centro delle polemiche

Le ultime nomination hanno evidenziato rapporti sempre più tesi tra alcuni protagonisti del reality.

Marina La Rosa e Moreno Morello si sono nominati reciprocamente, mentre Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani hanno entrambi indicato Marina, criticando alcuni suoi atteggiamenti all'interno della Casa.

Anche Megan Ria e Andreas Müller sono protagonisti di uno scontro che ha portato a nomination reciproche. Megan, inoltre, ha ricevuto voti da Guendalina Tavassi e Alex Belli.

Le dinamiche della Casa potrebbero influenzare le preferenze del pubblico nelle ultime ore disponibili per votare.

Chi sarà eliminato questa sera dal GF Vip?

Alla luce dei sondaggi aggiornati, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani sono i due concorrenti maggiormente a rischio, con Megan Ria poco distante. Marina La Rosa e Andreas Müller sembrano invece godere di un vantaggio consistente.

Il verdetto definitivo arriverà soltanto questa sera, quando Ilary Blasi comunicherà il risultato ufficiale del televoto e il nome del concorrente costretto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.