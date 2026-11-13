Grande Fratello Vip, eliminato del 13 novembre: cosa dicono i sondaggi

Quattro concorrenti al televoto, ma la sfida più accesa è tra Giulia Provvedi e Alessandro Varsi. Chi dovrà lasciare la Casa?

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Questa sera, venerdì 13 novembre, Ilary Blasi annuncerà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata resteranno nella Casa soltanto dieci concorrenti. Al televoto ci sono Andreas Muller, Giancarlo Danto, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi: uno di loro dovrà lasciare definitivamente il reality di Canale 5.

Grande Fratello Vip, i risultati del sondaggio

Secondo il sondaggio di Forum Free, Andreas Muller è il concorrente con più preferenze, al 34,59%. Segue Giancarlo Danto con il 25,25%. Più vicini tra loro Alessandro Varsi, al 20,57%, e Giulia Provvedi, al 19,59%.

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Giulia Provvedi può ribaltare il pronostico?

Giulia Provvedi potrebbe contare anche sul sostegno dei fan di Guendalina Tavassi, che già l’avrebbero aiutata nel precedente televoto. Nella scorsa puntata la cantante si è salvata con il 18,56% dei voti, nonostante nei sondaggi online le fosse attribuita una media intorno al 14%. Il distacco ridotto da Alessandro Varsi rende quindi aperta la sfida.

Le nomination

Nell’ultima puntata Andreas Muller, risultato il più votato al televoto appena concluso, ha potuto scegliere se proteggere gli uomini oppure le donne. Ha deciso di salvare le concorrenti: «Ho voluto salvare le ragazze perché si sono esposte di più, si sono messe in gioco tutte».

Le finaliste Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno poi indicato Alessandro Varsi come primo nominato. Il concorrente romano ha trascinato al televoto Andreas Muller, spiegando: «Posso scegliere di strategia o cuore. So che Andreas è molto amato, ma non me la sento di votare per Danto».

Le scelte dei concorrenti nella Casa

Durante le nomination, Marina La Rosa ha votato Giancarlo Danto, criticandolo per i commenti sugli altri coinquilini: «La storia di Padre Spio faceva ridere all’inizio, ma tu continui a sparlare».

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Alessandro Varsi, Valeria, Piera, Federica e Alessandro Roncaccia hanno indicato Giulia Provvedi, per ragioni legate soprattutto ai rapporti personali nella Casa. Piera ha osservato: «Avrei votato Andreas, ma è già in nomination, comunque tu sei quella con cui parlo meno degli altri».

Megan ha nominato Giancarlo Danto, con il quale ha meno confidenza. Anche Giulia Provvedi ha scelto Danto, ritenendo che non si sia schierato nelle discussioni. Danto, a sua volta, ha votato Giulia Provvedi. Guendalina Tavassi ha nominato Federica dopo le tensioni recenti, mentre Andreas Muller ha indicato Megan per uno scontro avvenuto durante la puntata.

Possibile televoto per il terzo finalista

Oltre all’eliminazione, nella puntata di stasera potrebbe aprirsi un nuovo televoto per scegliere il terzo finalista, destinato ad affiancare Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

Per conoscere l’eliminato bisognerà attendere l’esito ufficiale annunciato in diretta.