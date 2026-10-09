Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato? Il risultato dei sondaggi

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Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in programma questa sera, venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi si prepara a un nuovo verdetto: uno dei sei concorrenti in nomination dovrà abbandonare la Casa. Secondo il sondaggio pubblicato su ForumFree, a rischiare maggiormente l'eliminazione sarebbero Giancarlo Danto e Alex Belli.

Le nomination sono arrivate al termine della puntata di lunedì 5 ottobre, caratterizzata da confronti accesi e tensioni tra gli inquilini. Durante la diretta, Giancarlo Danto e Moreno Morello sono risultati i meno votati nei rispettivi televoti precedenti, diventando i primi due candidati all'eliminazione. Le successive nomination hanno coinvolto anche Guendalina Tavassi, Federica Morello, Andreas Muller e Alex Belli. In particolare, Guendalina e Federica sono state le più nominate dalle donne, mentre Andreas e Alex hanno raccolto il maggior numero di voti tra gli uomini. A pesare sulle scelte anche i contrasti maturati nei giorni precedenti, con Guendalina spesso al centro delle discussioni e Danto protagonista di diversi scontri con i coinquilini.

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Il sondaggio di ForumFree: Giancarlo Danto ultimo nelle preferenze

Secondo le percentuali del sondaggio, a guidare le preferenze degli utenti è Guendalina Tavassi con il 25,73%, seguita da Andreas Muller (22,39%) e Federica Morello (19,38%). Più distaccato Moreno Morello, che raccoglie il 17,01% dei consensi. La situazione appare invece particolarmente delicata per Alex Belli, fermo al 10,66%, e soprattutto per Giancarlo Danto, ultimo con appena il 4,84%. Tra i due concorrenti ci sono quasi sei punti percentuali di differenza, un distacco che, se confermato dal televoto ufficiale, potrebbe decretare l'uscita di Giancarlo.

Nonostante le tensioni vissute nella Casa e le critiche ricevute da alcuni concorrenti, Guendalina Tavassi sembra dunque godere di un buon sostegno tra il pubblico, mentre Danto appare il più vulnerabile.

Chi sarà il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip? La risposta arriverà questa sera durante la diretta su Canale 5.