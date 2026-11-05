GF Vip, Andreas Muller si sfila la fede per darla a Marina La Rosa: Veronica Peparini non la prende bene

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Un gesto inatteso nella Casa del Grande Fratello Vip ha acceso la curiosità del pubblico e provocato la reazione di Veronica Peparini. Protagonista Andreas Muller, che si è sfilato la fede nuziale e l’ha offerta a Marina La Rosa. La concorrente, poco dopo, si è alzata per parlare d’altro, senza soffermarsi sull’episodio.

La fede consegnata a Marina La Rosa

La scena è stata subito commentata dagli spettatori del reality, divisi sul significato del gesto. Per alcuni si sarebbe trattato di una semplice battuta, forse un gioco di parole legato ai “fedeli” di Marina La Rosa. Altri, invece, hanno interpretato la scelta del ballerino come una provocazione poco opportuna, considerando il valore simbolico dell’anello matrimoniale.

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La risposta di Veronica Peparini

A richiamare ulteriormente l’attenzione è stata la risposta social di Veronica Peparini. Alla domanda di un follower che le chiedeva se avesse visto la scena, la coreografa ha replicato con poche parole: “Sì, purtroppo!”. Una risposta breve, che lascia trasparire disappunto, senza però chiarire come la coreografa abbia interpretato le intenzioni del marito.

Il pubblico si divide sui social

Le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi ha difeso Andreas Muller, sostenendo che l’episodio fosse soltanto uno scherzo, e chi ha criticato il gesto perché ritenuto irrispettoso nei confronti del matrimonio. Al momento, le diverse letture restano interpretazioni degli spettatori: non è stato chiarito quale fosse il significato attribuito dal ballerino alla scena.

Veronica Peparini interverrà in puntata?

Intanto, tra i fan del Grande Fratello Vip cresce la curiosità per un eventuale intervento di Veronica Peparini durante una prossima puntata. Non ci sono, tuttavia, conferme di un suo collegamento o ingresso nella Casa. Resta da capire se Andreas Muller tornerà sull’episodio per spiegare il gesto.