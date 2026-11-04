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Veronica Peparini, truffa e conto svuotato: la banca non la risarcisce. Andreas Muller all'oscuro di tutto al GF Vip
La coreografa Veronica Peparini torna a parlare della truffa telefonica di cui è stata vittima e rivela nuovi particolari sulla difficile situazione che sta affrontando. Rispondendo alle domande dei follower sui social, ha spiegato che, almeno per il momento, non è previsto alcun risarcimento da parte della banca.
Il conto quasi svuotato e il mancato rimborso
Dopo il raggiro, Veronica Peparini ha raccontato di essersi ritrovata con appena quattro euro sul conto corrente. Il denaro sottratto, secondo quanto riferito dalla coreografa, non le sarà restituito dall’istituto bancario. Non è stato precisato l’importo complessivo della perdita, né se il conto interessato fosse quello principale o uno secondario.
La vicenda, comunque, non è chiusa. Peparini ha annunciato l’intenzione di approfondire quanto accaduto nelle sedi opportune, senza fornire ulteriori dettagli sulle iniziative che intende intraprendere.
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Il messaggio dopo l’incontro al Grande Fratello Vip
Nel frattempo, Veronica Peparini ha incontrato il marito Andreas Muller, impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la visita, ha condiviso sui social un filmato accompagnato da una frase che lascia trasparire tutta la sua preoccupazione: «Appena uscirai capirai che non stavo scherzando! Rido per non piangere».
La coreografa ha anche ringraziato quanti le hanno manifestato solidarietà: «La situazione verrà approfondita nelle sedi opportune. Nel frattempo, però, voglio ringraziare chi mi ha dedicato anche solo un pensiero o un messaggio. Grazie davvero a tutti, di cuore».
Andreas Muller non sa ancora della truffa
Durante l’incontro televisivo, Veronica Peparini ha scelto di non raccontare al marito quanto le è successo. Alcune sue battute, però, hanno insospettito Andreas Muller, che le ha chiesto: «Che succede, amore? Che devo sapere?». La risposta della coreografa è stata immediata: «Nulla, sto scherzando!».
Successivamente, rispondendo a una domanda su Instagram, Peparini ha lasciato intendere che il marito avesse iniziato a sospettare qualcosa e che, proprio per questo, avesse preferito cambiare discorso. Resta da capire quando Andreas Muller verrà informato della truffa e dei suoi effetti economici.
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