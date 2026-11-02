Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato stasera? I sondaggi rivelano chi rischia di più

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Questa sera, lunedì 2 novembre, il Grande Fratello Vip 9 tornerà in prima serata su Canale 5 con una nuova eliminazione. Nel corso della quindicesima puntata, Ilary Blasi chiuderà il televoto e annuncerà il nome del concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la Casa, raggiungendo Michelle Masullo, Moreno Morello e Giacomo Gallani.

A contendersi la permanenza nel reality sono Alex Belli, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni, Valeria Marini e Jonathan Kashanian. Le indicazioni arrivano dai sondaggi online, che delineano una situazione piuttosto chiara.

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Grande Fratello Vip, i risultati del sondaggio

Secondo il sondaggio Forum Free, Alex Belli è il più votato con il 29,68%, seguito da Carmen Di Pietro al 26,90%. Più distanziati Alessandro Varsi (12,34%) e Piera Meloni (12,15%). In fondo alla classifica Valeria Marini (10,76%) e Jonathan Kashanian (8,16%).

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Se il televoto ufficiale rispecchiasse il sondaggio, sarebbe Jonathan Kashanian a lasciare la Casa. Le rilevazioni online, tuttavia, non hanno valore ufficiale e non rappresentano necessariamente le preferenze dell’intero pubblico.

Jonathan Kashanian e Valeria Marini, i due concorrenti più a rischio

La sfida per evitare l’eliminazione sembra concentrarsi su Jonathan Kashanian e Valeria Marini, separati da 2,60 punti percentuali. Entrambi sono stati protagonisti di dinamiche molto discusse.

Valeria Marini, dopo un inizio caratterizzato da momenti ironici e siparietti virali, è finita al centro delle polemiche: dalle lamentele successive alla caduta con Carmen Di Pietro alle minacce di lasciare il programma, fino alle discussioni con altri concorrenti. Anche Jonathan Kashanian ha vissuto giorni turbolenti, soprattutto per le tensioni con Guendalina Tavassi e Andreas Muller.

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Le nomination dell’ultima puntata: scontri e strategie

Alessandro Varsi è finito a rischio nella catena di salvataggio, raggiungendo Valeria Marini e Piera Meloni, già in nomination. Poi, nella mystery room, gli altri concorrenti hanno espresso i propri voti.

Andreas Muller e Guendalina Tavassi hanno nominato Jonathan Kashanian, criticando la sua decisione di non salvare Alessandro Varsi. Giulia Provvedi ha scelto Alex Belli, dichiarandosi delusa e affermando di non riconoscere più il suo amico.

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Contro Carmen Di Pietro si sono espressi Giancarlo Danto, Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi, contestandole diversi atteggiamenti e alcune opinioni espresse sugli altri concorrenti.

Alex Belli nel mirino, le altre nomination

Jonathan Kashanian ha votato Guendalina Tavassi per le continue critiche; Carmen Di Pietro ha scelto Jonathan Kashanian, delusa dalla mancata amicizia. Alex Belli ha dichiarato di voler effettuare una nomination strategica, indicando Alessandro Roncaccia, che a sua volta ha votato Alex Belli.

Megan Rai ha nominato Giancarlo Danto, considerandolo un abile stratega. Valeria Marini ha scelto Federica Morello per la scarsa collaborazione nelle pulizie della Casa. Marina La Rosa ha infine nominato Alex Belli, ritenendo che stia perdendo sempre più spesso la pazienza.