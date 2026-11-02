Delia Duran a Verissimo: «Alex Belli al GF Vip? Per ora mi fido, ma non si sa mai»

Dopo anni difficili e una crisi che ha messo alla prova il loro amore, la coppia ha ritrovato la serenità grazie anche alla nascita del piccolo Gabriel

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Dalle tensioni che hanno rischiato di mettere fine alla relazione alla serenità ritrovata, fino alla nascita del piccolo Gabriel. Ospite di Verissimo, Delia Duran ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti più delicati della sua storia d’amore con Alex Belli, con cui è legata da quasi nove anni. «È come stare sulle montagne russe», ha raccontato, descrivendo un rapporto segnato da difficoltà ma anche dalla volontà di ricominciare.

Il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip

Il nuovo ingresso di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip riporta inevitabilmente alla memoria le polemiche del passato. Delia Duran, tuttavia, vuole concedergli fiducia: «Per il momento mi fido ciecamente di lui, ma non si sa mai». E aggiunge: «Alex è cambiato tantissimo: è diventato papà a 45 anni, non è più concentrato sul creare dinamiche o un triangolo amoroso».

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La crisi e il caso Soleil Sorge

La precedente partecipazione al reality aveva messo a dura prova il matrimonio, soprattutto per il rapporto nato davanti alle telecamere tra Alex Belli e Soleil Sorge, definito all’epoca attraverso l’espressione “chimica artistica”. «Abbiamo avuto delle crisi. Durante la notte andavo in panico, non sapevo se continuare a stare con lui», ha ammesso Delia Duran. E sul coinvolgimento del marito ha precisato: «Lui ha vissuto un’infatuazione all’interno del programma, quel sentimento c’è stato».

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A ferirla era stato anche il modo in cui la vicenda era stata vissuta pubblicamente: «Non è stato giusto il modo in cui si è esposto Alex».

Le minacce online, la fede e il perdono

Alla crisi sentimentale si erano aggiunte le conseguenze della forte esposizione mediatica. «Io e Alex abbiamo vissuto anni pesanti, ricevuto minacce online. Non posso dire di più», ha ricordato la modella, parlando anche del periodo in cui aveva sofferto del fuoco di Sant’Antonio. «Non bisogna coinvolgere la famiglia», ha sottolineato.

Nel percorso per ritrovare la propria serenità, la fede ha avuto un ruolo importante: «Avvicinarmi a Dio mi ha salvato e mi ha reso più forte». Una forza che l’ha aiutata anche a ricostruire il rapporto con il marito: «Sono riuscita a perdonarlo e ne siamo usciti più forti di prima».

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Il sogno di diventare mamma e l’arrivo di Gabriel

Oggi il centro della vita della coppia è Gabriel, il figlio a lungo desiderato. «Diventare mamma è stato il mio grande sogno: non volevo ricorrere ad altro, volevo che il concepimento fosse naturale. Non ho perso mai la fede e ci ho creduto fino in fondo», ha confidato Delia Duran.

Nel racconto trova spazio anche Guenda Goria, che l’aveva accompagnata al santuario di Santa Maria Francesca, a Napoli, luogo legato alla devozione delle donne che desiderano una gravidanza. «Mi ha portato al santuario di Santa Maria Francesca, protettrice della fertilità, a chiedere il miracolo e dopo un anno è arrivato Gabriel», ha raccontato.

La nascita del bambino ha segnato un nuovo capitolo per Delia Duran e Alex Belli: dopo anni di incomprensioni e difficoltà, la coppia guarda al futuro con un equilibrio diverso, costruito anche intorno alla gioia di essere diventati genitori.