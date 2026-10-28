GF Vip, perché Piera frena con Roncaccia? Alex Belli svela il motivo, ma la regia lo censura

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Nella Casa del Grande Fratello Vip, dove in passato sono nate storie d’amore capaci di proseguire anche dopo il reality, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a incuriosire il pubblico. Dopo 41 giorni di convivenza, i due non sono andati oltre un bacio a stampo scambiato per gioco durante uno sketch. Un’intesa evidente, ma ancora lontana dal trasformarsi in una vera relazione.

La rivelazione di Alex Belli sui contratti

A provare a spiegare questa prudenza è stato Alex Belli. Durante una conversazione con Andreas Muller, l’attore ha riferito una confidenza che Piera Meloni gli avrebbe fatto, alla presenza anche di Marina e Guendalina.

«Io ieri ho chiesto a lei come vuol chiamare quello che c’è tra lei e Alessandro, non lo sa. Uno si aspetta più unione tra loro, però oggi lei ci ha chiarito questo aspetto, c’erano anche Marina e Guendalina. Piera ha detto che ha dei contratti con delle situazioni e quindi non può fare niente qui dentro con lui. Un po’ quello che pensavo io l’altro giorno, nel senso che lei non si vuole esporre…».

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Belli non ha precisato a quali accordi si riferisse. La concorrente è attiva come influencer e collabora con diversi marchi, ma non è stato chiarito se gli impegni professionali abbiano effettivamente un ruolo nella sua scelta di mantenere le distanze. Per ora, dunque, si tratta soltanto di un’ipotesi.