TorreSette torresette.news
GF Vip, perché Piera frena con Roncaccia? Alex Belli svela il motivo, ma la regia lo censura
Nella Casa del Grande Fratello Vip, dove in passato sono nate storie d’amore capaci di proseguire anche dopo il reality, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a incuriosire il pubblico. Dopo 41 giorni di convivenza, i due non sono andati oltre un bacio a stampo scambiato per gioco durante uno sketch. Un’intesa evidente, ma ancora lontana dal trasformarsi in una vera relazione.
La rivelazione di Alex Belli sui contratti
A provare a spiegare questa prudenza è stato Alex Belli. Durante una conversazione con Andreas Muller, l’attore ha riferito una confidenza che Piera Meloni gli avrebbe fatto, alla presenza anche di Marina e Guendalina.
«Io ieri ho chiesto a lei come vuol chiamare quello che c’è tra lei e Alessandro, non lo sa. Uno si aspetta più unione tra loro, però oggi lei ci ha chiarito questo aspetto, c’erano anche Marina e Guendalina. Piera ha detto che ha dei contratti con delle situazioni e quindi non può fare niente qui dentro con lui. Un po’ quello che pensavo io l’altro giorno, nel senso che lei non si vuole esporre…».
Belli non ha precisato a quali accordi si riferisse. La concorrente è attiva come influencer e collabora con diversi marchi, ma non è stato chiarito se gli impegni professionali abbiano effettivamente un ruolo nella sua scelta di mantenere le distanze. Per ora, dunque, si tratta soltanto di un’ipotesi.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/28/gf-vip-perche-piera-frena-con-roncaccia-alex-belli-svela-il-motivo-ma-la-regia-lo-censura
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.