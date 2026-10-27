GF Vip, Piera e Roncaccia fanno la conta dei voti dopo le nomination e finiscono nella bufera: «Pensano solo al gioco»

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Il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni finisce al centro delle critiche nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. A mettere in discussione la coppia è soprattutto Selvaggia Lucarelli, che non nasconde la propria delusione per un rapporto che, a suo giudizio, fatica a decollare. E dopo la diretta, a preoccupare i due concorrenti è anche il televoto.

Dalla rottura con l’ex alla nuova frequentazione

Piera Meloni era entrata nella Casa da fidanzata, ma la crescente vicinanza con Alessandro Roncaccia, già protagonista di Italia Shore, l’aveva portata a interrogarsi sulla propria relazione. Neppure l’ingresso dell’allora fidanzato Gian Marco Ciaccia aveva cambiato la sua decisione: la tiktoker aveva scelto di chiudere il rapporto e iniziare a conoscere meglio Roncaccia.

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I due hanno spiegato di voler procedere con cautela e rispetto, ma la loro intesa ha già conquistato un gruppo di sostenitori, che durante la settimana ha fatto arrivare diversi aerei sopra la Casa.

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Selvaggia Lucarelli boccia la coppia

Durante la puntata, però, l’entusiasmo dei fan si scontra con il giudizio di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista commenta senza mezzi termini le dinamiche tra i due: «Sinceramente ragazzi, decollano più aerei di quanto non stia decollando questa coppia e abbiamo aspettato che partisse, che ingranasse, ormai non si è più capito che rapporto c’è tra di voi, amen, però noiosa è noiosa».

Anche Ilary Blasi interviene, ironizzando sulla reazione contrariata dei concorrenti: «Però scusate eh, se uno parla della vostra coppia vi dà quasi fastidio, se poi non ne parliamo ci rimanete male. Non so come ci si deve comportare, non ne parliamo».

La nomination e il timore di dividere i voti

A rendere ancora più delicato il momento è la nomination che coinvolge entrambi. Secondo il meccanismo annunciato in puntata, il concorrente più votato diventerà il primo finalista, mentre il meno votato sarà eliminato. Dopo la diretta, Alessandro Roncaccia riflette sulle conseguenze della divisione del loro fandom: «Cioè io oggi sono andato bene, sono contentissimo, però perché ce l’avevo tutti io, avevo i suoi, quindi ho battuto Marina, ho battuto Valeria. Ma Marina venerdì non la ribatto perché tanti miei giustamente stanno pure per lei.

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Quindi rischiamo un po’ di più, io mi sento fiducioso perché vedo troppo amore con questi aerei quindi penso che abbiamo delle fandom forti che si mettono ad aiutarci. Anche perché nel nostro futuro non vedo che veniamo scoppiati così».

Il concorrente torna poi sullo stesso punto con una metafora: «Adesso ci ho pensato a questa ca**o di divisione. Io subito ci ho pensato. Perché se io ho un esercito, adesso l’esercito si divide in due».

Le reazioni del pubblico

Le parole dei due non hanno convinto tutti. Accanto ai sostenitori della coppia, c’è chi interpreta le preoccupazioni emerse dopo la puntata come una questione legata soprattutto alla strategia di gioco, più che ai sentimenti. Il prossimo televoto sarà dunque decisivo non soltanto per il percorso dei concorrenti nella Casa, ma anche per capire quanto sia solido il sostegno del loro pubblico.