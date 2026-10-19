TorreSette torresette.news
Grande Fratello Vip, chi rischia al televoto? I risultati dei sondaggi
Carmen Di Pietro conquista il pubblico, mentre Valeria Marini perde terreno. Jonathan Kashanian è il meno votato
Questa sera torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Nel corso dell’undicesima puntata sarà chiuso il televoto che vede protagonisti Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Il pubblico deve scegliere chi salvare: il concorrente meno votato finirà al successivo televoto, questa volta eliminatorio.
Il sondaggio di ForumFree: Carmen Di Pietro in testa
Secondo il sondaggio online pubblicato su ForumFree, Carmen Di Pietro guida nettamente la classifica con il 38,61% delle preferenze. Alle sue spalle Alessandro Varsi con il 22,30%, seguito da Valeria Marini al 21,10%. Chiude Jonathan Kashanian con il 17,99%.
Valeria Marini soltanto terza, Jonathan ultimo
Il dato più sorprendente riguarda Valeria Marini: nonostante il ruolo da protagonista nelle dinamiche della Casa, la showgirl non è in testa alle preferenze degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. A rischiare maggiormente, almeno in questa rilevazione, è invece Jonathan Kashanian, ultimo tra i quattro nominati.
Il verdetto spetta al televoto ufficiale
Se l’ordine delle preferenze venisse confermato, Jonathan sarebbe il prossimo candidato all’eliminazione. Si tratta però di un sondaggio non ufficiale: il campione degli utenti online non coincide necessariamente con quello dei telespettatori che votano attraverso i canali del programma. Soltanto la puntata di questa sera chiarirà l’esito del televoto.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/19/grande-fratello-vip-chi-rischia-al-televoto-i-risultati-dei-sondaggi
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.