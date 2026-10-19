Grande Fratello Vip, chi rischia al televoto? I risultati dei sondaggi

Questa sera torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Nel corso dell’undicesima puntata sarà chiuso il televoto che vede protagonisti Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Il pubblico deve scegliere chi salvare: il concorrente meno votato finirà al successivo televoto, questa volta eliminatorio.

Il sondaggio di ForumFree: Carmen Di Pietro in testa

Secondo il sondaggio online pubblicato su ForumFree, Carmen Di Pietro guida nettamente la classifica con il 38,61% delle preferenze. Alle sue spalle Alessandro Varsi con il 22,30%, seguito da Valeria Marini al 21,10%. Chiude Jonathan Kashanian con il 17,99%.

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Valeria Marini soltanto terza, Jonathan ultimo

Il dato più sorprendente riguarda Valeria Marini: nonostante il ruolo da protagonista nelle dinamiche della Casa, la showgirl non è in testa alle preferenze degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. A rischiare maggiormente, almeno in questa rilevazione, è invece Jonathan Kashanian, ultimo tra i quattro nominati.

Il verdetto spetta al televoto ufficiale

Se l’ordine delle preferenze venisse confermato, Jonathan sarebbe il prossimo candidato all’eliminazione. Si tratta però di un sondaggio non ufficiale: il campione degli utenti online non coincide necessariamente con quello dei telespettatori che votano attraverso i canali del programma. Soltanto la puntata di questa sera chiarirà l’esito del televoto.