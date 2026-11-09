Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato stasera? Il risultato dei sondaggi

Andreas Muller guida le preferenze, mentre Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi si contendono la permanenza nella Casa.

Pubblicità

Al Grande Fratello Vip, lunedì 9 novembre, un concorrente lascerà definitivamente la Casa. Al televoto ci sono Andreas Muller, Valeria Marini, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Nel sondaggio di ForumFree, Carmen è ultima.

A contendersi la permanenza nella Casa sono Andreas Muller, Valeria Marini, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Questa volta il verdetto del pubblico sarà definitivo: il concorrente meno votato verrà eliminato senza possibilità di rientrare attraverso il biglietto di ritorno, già assegnato a Giancarlo Danto.

Pubblicità

Pubblicità

Il sondaggio di ForumFree: Andreas Muller davanti a tutti

Secondo i dati del sondaggio pubblicato su ForumFree, è Andreas Muller a raccogliere il maggior numero di preferenze, con il 36,12% dei voti. Alle sue spalle si piazza Valeria Marini, che raggiunge il 32,87%, mantenendosi a breve distanza dal ballerino.

Più staccate le altre due concorrenti. Giulia Provvedi ottiene il 15,75%, mentre Carmen Di Pietro si ferma al 15,26%, risultando la meno votata tra i quattro protagonisti del televoto.

Il distacco tra le ultime due è però minimo, appena 0,49 punti percentuali, un margine che rende particolarmente incerto il pronostico sull’eliminazione.

Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi, sfida sul filo dei voti

Se le preferenze raccolte su ForumFree dovessero rispecchiare quelle del televoto ufficiale, sarebbe Carmen Di Pietro a rischiare maggiormente l’uscita dalla Casa.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare. I sondaggi online rappresentano soltanto un’indicazione degli orientamenti del pubblico e non necessariamente coincidono con i voti effettivamente espressi attraverso i canali ufficiali del programma.

Inoltre, sulle piattaforme social emergono tendenze differenti. Giulia Provvedi, in particolare, può contare anche sul sostegno dei fan di Guendalina Tavassi, che già nelle precedenti votazioni avevano contribuito a rafforzare la sua posizione.

Pubblicità

Come sono stati scelti i quattro concorrenti al televoto

La nomination di questa settimana è arrivata attraverso un meccanismo diverso da quello tradizionale.

Nel corso della sedicesima puntata, Guendalina Tavassi ha conquistato l’accesso alla finale, mentre Carmen Di Pietro, risultata la meno votata nel televoto flash, è stata automaticamente candidata all’eliminazione.

Successivamente, ai concorrenti rimasti in gioco è stato chiesto di formare delle coppie. Valeria Marini, rimasta senza compagno, ha raggiunto Carmen al televoto.

Una successiva catena di salvataggio ha determinato gli altri due nominati: Andreas Muller e Giulia Provvedi, rimasti esclusi dalle scelte degli altri inquilini.

Questa sera il verdetto definitivo

L’attenzione è ora concentrata sulla puntata di questa sera, quando Ilary Blasi comunicherà il nome del concorrente costretto a lasciare il reality.

Il sondaggio di ForumFree fotografa una situazione con Andreas Muller e Valeria Marini nettamente avanti, mentre Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro appaiono separate da pochissimi voti in termini percentuali.

Sarà però soltanto il televoto ufficiale a stabilire chi dovrà dire addio al Grande Fratello Vip, in una fase del programma nella quale ogni eliminazione può cambiare gli equilibri della Casa.