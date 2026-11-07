Alex Belli eliminato dal GF Vip, esplode la rabbia di alcuni personaggi famosi: «Chiudete questa farsa!»

Pubblicità

Nonostante i sondaggi lo indicassero tra i concorrenti destinati a salvarsi, Alex Belli è stato eliminato a sorpresa dal Grande Fratello Vip, scatenando un’ondata di proteste sui social.

Il televoto ha premiato Andreas Muller, primo con il 36,74% delle preferenze, seguito da Giulia Provvedi con il 23,45% e Valeria Marini con il 19,99%. A lasciare la Casa è stato invece Alex Belli, fermatosi al 19,82%, appena 0,17 punti percentuali dietro Marini. Un risultato che ha sorpreso molti telespettatori, convinti che l’attore meritasse di proseguire la sua avventura nel reality di Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

Tina Cipollari e Stefania Orlando incredule

Tra le prime a commentare l’eliminazione è stata Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che ha ironizzato richiamando una delle sue espressioni più celebri: «Non ci posso credere è uscito Alex. No Grande Fratello io esco».

Sorpresa anche Stefania Orlando, che su X ha scritto: «Non posso credere che abbiano preferito salvare Giulia e sia uscito il Man», aggiungendo poco dopo: «Io sono scioccata». Ancora più duro Francesco Oppini, secondo il quale l’uscita dell’attore rappresenta un duro colpo per un’edizione già poco convincente: «L’eliminazione di Alex Belli dal GF Vip equivale ad affossare un’edizione già molto discutibile. Non si può consegnare uno dei programmi bandiera di Canale 5 alle ship. Lo show adesso è finito, ma finito del tutto».

Le proteste degli altri personaggi dello spettacolo

Alle critiche si sono aggiunti altri volti noti. Emanuela Tittocchia ha commentato con un eloquente «Ma è assurdo!», sostenendo che a rischiare l’eliminazione siano spesso i concorrenti più attivi, mentre quelli meno coinvolti nelle dinamiche della Casa riescono ad arrivare fino alle battute finali. Matteo Diamante ha espresso apprezzamento per Belli definendolo «il vero gran giocatore di questa edizione», mentre Pierangelo Greco ha contestato il risultato: «Uno dei pochi che creava dinamiche! Ma come votate?». Sulla stessa linea Biagio D’Anelli, che ha sbottato: «Ma come si fa a far uscire un intrattenitore nato come Alex Belli? Chiudete questa farsa!».