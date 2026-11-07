GF Vip, puntata del 6 novembre: Alex Belli eliminato e Guendalina Tavassi vola in finale

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Una serata segnata da tensioni, sorprese e verdetti decisivi quella di venerdì 6 novembre al Grande Fratello Vip. Nella sedicesima puntata del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il pubblico ha decretato l’uscita di Alex Belli e scelto Guendalina Tavassi come seconda finalista. Non sono mancati confronti accesi tra i concorrenti e momenti di commozione.

Alex Belli lascia la Casa e poi abbandona lo studio

Al televoto erano finiti Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Dopo il salvataggio degli altri concorrenti, Ilary Blasi è entrata personalmente nella Casa per comunicare l’eliminazione dell’attore, arrivata al termine di una sfida serrata. «Io ho fatto tutto quello che potevo fare e ho dato tutto me stesso, perciò sono felice», ha commentato Belli una volta in studio. La sua serata ha avuto un ulteriore colpo di scena quando ha lasciato lo studio, rifiutando il ruolo di opinionista.

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Valeria Marini contro Andreas Müller

Tra i momenti più tesi il faccia a faccia tra Valeria Marini e Andreas Müller. Il ballerino aveva criticato duramente la showgirl, definendola «insopportabile, ingestibile, ipocrita e a tratti finta». «Io non sono ipocrita», ha replicato Marini. Le discussioni si sono intrecciate con i contrasti sulla gestione delle provviste alimentari e con le proteste di Carmen Di Pietro nei confronti dei concorrenti più giovani.

Guendalina Tavassi seconda finalista, sorpresa per Marina La Rosa

Il televoto flash ha premiato Guendalina Tavassi, che ha conquistato il secondo posto disponibile in finale dopo Marina La Rosa. Quest’ultima ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della diretta riabbracciando i figli Renato e Gabriele, arrivati nella Casa per farle una sorpresa. «Li amo moltissimo, mi mancano un sacco, non ci credo che sono qua», ha detto visibilmente commossa. Per Carmen Di Pietro, invece, il verdetto ha significato il rischio di eliminazione.

Le nuove nomination

La puntata si è chiusa con una nuova tornata di nomination e una catena di salvataggi: al televoto per la prossima eliminazione sono finiti Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. La corsa verso la finale si fa così sempre più combattuta, tra alleanze fragili e rapporti tesi nella Casa.