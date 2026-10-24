GF Vip, puntata del 23 ottobre: Giacomo Gallani eliminato, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia

Una serata ricca di colpi di scena, tensioni e confronti accesi nella Casa più spiata d’Italia, tra sorprese, polemiche e nuove nomination

Una serata segnata da scontri, emozioni e un nuovo addio alla Casa. La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5, ha visto Giacomo Gallani lasciare il reality dopo il verdetto del pubblico. A condurre la diretta Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel finale, il confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia ha rischiato di degenerare.

Marina La Rosa sulla poltrona che scotta

Le tensioni esplodono già nelle prime fasi della diretta, quando Marina La Rosa è chiamata a confrontarsi con gli altri concorrenti. Le critiche riguardano anche la gestione della spesa e il suo atteggiamento nella Casa. A chi la definisce radical chic e saccente, replica: «Sì, è vero». Poi attacca Valeria Marini: «Tu sei stanca di questo programma e da qualche giorno sei diventata insopportabile».

Marina non nasconde la propria inclinazione a provocare: «Io mi diverto a provocare, io provoco le persone da sempre semplicemente perché mi diverte, non dico che sia giusto eh». Il confronto coinvolge anche Guendalina Tavassi e conferma le divisioni tra i concorrenti.

La sorpresa per Jonathan Kashanian

Spazio anche ai sentimenti con Jonathan Kashanian, che riceve la visita della madre Yaffa. L’incontro diventa l’occasione per raccontare un desiderio personale: diventare padre. «Io vorrei dei figli e sto lavorando da anni per cercare un modo per farli, ho cercato anche delle persone con cui farli perché è un sogno a cui tengo tanto, io ho così tanto amore da dare», confida il concorrente.

Il televoto: Giacomo Gallani lascia la Casa

Sette i concorrenti inizialmente a rischio: Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. I primi a salvarsi sono Roncaccia, Müller e Ria. Successivamente arrivano le salvezze di Marina La Rosa e Jonathan Kashanian. Il confronto finale è tra Guendalina Tavassi e Giacomo Gallani: è quest’ultimo a essere eliminato.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia, scontro durissimo

Uno dei momenti più tesi arriva verso la conclusione della puntata. Alex Belli e Alessandro Roncaccia si affrontano verbalmente, anche sul terreno delle rispettive vicende sentimentali. Roncaccia provoca l’attore: «Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io». Il confronto si fa così acceso da richiedere l’intervento della conduttrice.

Ilary Blasi condanna l’escalation: «Arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere». La tensione mette in secondo piano, almeno per qualche minuto, le altre dinamiche del reality.

Immunità e nuove nomination: chi rischia

Giulia Provvedi e Giancarlo Danto conquistano l’immunità grazie alla prova della voliera e possono votare nel segreto del confessionale; gli altri concorrenti effettuano nomination palesi. Al nuovo televoto finiscono Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Il meno votato diventerà il prossimo candidato all’eliminazione.

Una Casa sempre più divisa

Tra polemiche sulla convivenza, alleanze in movimento e rapporti personali sotto osservazione, la puntata del 23 ottobre conferma un clima acceso. Il pubblico ha già deciso l’uscita di Giacomo Gallani; ora l’attenzione si sposta sui quattro nuovi nominati e sulle conseguenze dello scontro tra Belli e Roncaccia.

Fonti di verifica: Mediaset Infinity, resoconto della puntata del 23 ottobre 2026; schede ufficiali su eliminazione e nomination.