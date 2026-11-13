GF Vip, Alex Belli torna sui social dopo la lite con Roncaccia: «Cadono le maschere e saltano i nervi»

Pubblicità

Doveva essere una serata dedicata alla cucina, ma il Grande Fratello Bistrot si è trasformato nel teatro di un confronto infuocato. Giovedì 12 novembre, nella Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono arrivati a un durissimo faccia a faccia, tra urla e accuse reciproche. La tensione è poi proseguita anche dopo il servizio, dividendo i concorrenti e il pubblico sui social.

Dai cestini di parmigiano alle prime scintille

Eliminato dalla competizione, Alex Belli era rientrato con un incarico speciale: guidare come executive chef la brigata del Bistrot, allestito per accogliere ospiti tra cui le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ad Alessandro Roncaccia era stata affidata la preparazione degli antipasti. I cestini di formaggio che si rompevano e le osservazioni sui condimenti hanno acceso i primi attriti.

Pubblicità

Pubblicità

Alle richieste di concentrarsi sul lavoro, Roncaccia ha risposto: «Io devo stare zitto e lavorare? Io parlo quanto mi pare». L’attore ha rivendicato il proprio ruolo di responsabile della cucina, ma il concorrente non ha accettato i suoi richiami.

La discussione sulle piadine e il faccia a faccia

Il clima si è ulteriormente surriscaldato durante la preparazione delle piadine. Esaurito lo squacquerone, Belli ha proposto i fiocchi di latte come alternativa, suscitando le critiche di Roncaccia. Il confronto è diventato personale: «Tu devi stare zitto perché io sono lo chef», ha urlato Belli. «Tu sei un incompetente, mi stai sputando in faccia», è stata la replica di Roncaccia.

Giulia Provvedi interviene, la Casa si divide

Nel litigio è intervenuta anche Giulia Provvedi, che aveva cercato di aiutare Roncaccia nonostante fosse stata assegnata al servizio in sala. Quando Belli l’ha invitata a tacere e a tornare al suo compito, lei ha reagito: «Zitto ci stai tu e non ti azzardare mai più a dirmi di stare in silenzio».

Valeria Marini ha interpretato la severità dello chef come parte del ruolo affidato a Belli. Marina La Rosa, invece, ha contestato i modi dell’attore, distinguendo la disciplina in cucina da un comportamento aggressivo.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Roncaccia denuncia uno spintone: la sua versione

Nelle ore successive Alessandro Roncaccia ha raccontato ad Alessandro Varsi di essere stato spinto e strattonato: «Non mi ha dato una spinta leggera, mi ha dato uno spintone», sostenendo che Belli non avrebbe dovuto toccarlo. È un’accusa riferita dal concorrente: la dinamica del contatto fisico non risulta verificata in modo indipendente dalle fonti consultate.

Anche Federica Morello è finita al centro delle tensioni, dopo aver scherzato con Belli. La concorrente ha spiegato di aver provato a calmare entrambi e, parlando con Megan Ria, ha sostenuto che le provocazioni fossero arrivate da tutte e due le parti.

Pubblicità

Alex Belli torna sui social: «Sto preparando l’ultima portata»

Dopo la serata, Alex Belli è tornato a farsi sentire sui social con un nuovo post dal tono teatrale. L’attore ha scritto di aver servito «molto più di una cena», alludendo a «maschere cadere» e «nervi saltare». Poi il messaggio più enigmatico: «CHI ABBANDONA IL SERVIZIO NON SEMPRE SFUGGE AL CONTO!!».

La chiusura del post alimenta la curiosità dei fan: «io sto ancora preparando l’ultima portata. STASERA IL MENÙ POTREBBE CAMBIARE… TO BE CONTINUED…». Parole che sembrano promettere un seguito, senza però chiarire quali sviluppi siano effettivamente previsti.

Il ritorno di Belli, insomma, ha riaperto una rivalità già emersa nelle settimane precedenti. Ora resta da vedere se il confronto rimarrà confinato alle polemiche della Casa o tornerà al centro della prossima puntata.