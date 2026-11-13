GF Vip, gli inquilini indagano su Megan Ria: «È strategia, pronta a tutto pur di arrivare»

Durante il Grande Fratello Bistrot, Alex Belli e Danto sollevano dubbi sui sentimenti della ballerina e sul suo legame con Valeria Marini.

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Mancano ormai pochi giorni alla conclusione del Grande Fratello Vip e, con la finale sempre più vicina, i concorrenti si interrogano sulle dinamiche nate nella Casa. C’è chi ha conquistato il favore del pubblico e chi, invece, continua a suscitare qualche perplessità. Tra i personaggi più difficili da decifrare, secondo alcuni inquilini, c’è Megan Ria.

La ballerina, ex concorrente di Amici, ha attraversato queste settimane di reality con un atteggiamento pacato e spesso lontano dai riflettori. Durante una serata dedicata al Grande Fratello Bistrot, l’executive chef Alex Belli ha chiesto nuovamente agli altri concorrenti cosa pensassero della giovane gieffina e del suo rapporto con Alessandro Varsi.

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I dubbi di Alex Belli sulla relazione

Il confronto parte proprio dal legame nato tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Il gieffino aveva più volte manifestato interesse per la ballerina, anche attraverso apprezzamenti non sempre eleganti, cercando occasioni per avvicinarsi a lei. Da alcune settimane, tra i due sembra essersi sviluppata una relazione, ma Alex Belli non appare del tutto convinto della sua spontaneità.

“Come la leggete questa storia fugace tra Megan e Varsi?”, domanda Belli. Valeria Marini, che nel frattempo ha stretto amicizia con la ballerina, risponde: “Lei è molto felice, è innamorata di Varsi, lei dice di essere innamorata”.

Belli scuote la testa, mentre Giancarlo Danto interviene con una lettura decisamente diversa: “È strategia”. L’attore gli chiede di approfondire e, rivolgendosi a Marini, osserva: “No Vale, innamorata no, ti prego, al massimo potrà essere infatuata”.

La teoria di Danto: «È strategia»

Danto espone quindi i propri sospetti: “Ha fatto questa strategia, te lo dico io, per avere vent’anni è molto sveglia, ed è pronta a tutto pur di arrivare”.

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Belli ricorda che Megan gli aveva confidato di essersi trattenuta, come se avesse avuto il freno a mano tirato. Danto, però, non condivide questa interpretazione e mette in discussione anche la vicinanza della ballerina a Valeria Marini: “Ma quale freno a mano? Come sta vicino a Valeria, te lo dico io perché, perché siccome ha detto che ha fatto diventare forti tante persone, ho tanti contatti, lei spera che Valeria usciti da qua gli fa trovare qualcosa”.

Valeria Marini difende l’amica

Valeria Marini non sembra accettare la ricostruzione proposta da Danto, che metterebbe in discussione la sincerità dell’affetto nato tra lei e Megan Ria. Le parole dei concorrenti restano, comunque, valutazioni personali e non dimostrano l’esistenza di una strategia.

Fin dall’inizio Megan ha mostrato un atteggiamento attento e osservatore. In un reality in cui le alleanze e le relazioni diventano inevitabilmente materia di discussione, resta aperta la domanda: il suo legame con Alessandro Varsi è frutto di un sentimento autentico oppure, come sospettano alcuni coinquilini, anche di una scelta di gioco?