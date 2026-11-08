GF Vip, Alex Belli prepara la rivincita dopo l'eliminazione: «Ora so tutto, sarà scacco matto»

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Alex Belli è stato eliminato dal Grande Fratello Vip. Ma il suo percorso in tv potrebbe non essere finito.

Il televoto ha deciso la sua uscita. L’attore ha lasciato lo studio in diretta. Poi è tornato sui social con un messaggio misterioso. Le sue parole sembrano annunciare nuovi sviluppi. La puntata è stata movimentata e si è chiusa con la sua uscita dalla Casa. La sua reazione ha spiazzato anche la conduttrice Ilary Blasi.

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L’eliminazione per un soffio e l’addio polemico

Tutto è cominciato nella puntata di venerdì 6 novembre. Alex Belli è stato eliminato con il 19,82% delle preferenze. Valeria Marini ha ottenuto il 19,99%: appena 0,17 punti percentuali di differenza. Giunto in studio, Belli non ha nascosto il suo disappunto. Le nomination che sono seguite hanno acceso ancor più gli animi. Si è arrivati fino alla decisione di abbandonare lo studio dopo aver criticato i concorrenti ancora in gara. L’uscita ha avuto eco anche sui social. Diversi personaggi dello spettacolo hanno contestato il risultato e difeso l’attore.

Il ritorno sui social e il misterioso «scacco matto»

A distanza di poche ore, è stato lo stesso Alex Belli a riaccendere l’attenzione con un messaggio dal tono teatrale: «Il sipario è calato… o forse è solo un’illusione? Ho lasciato lo studio, ma non la scena». Poi il passaggio più enigmatico: «Vi ho lasciato il mio numero di telefono, un gesto inaspettato… e all’improvviso ogni maschera ha parlato. Ora vedo tutto. Ascolto tutti. E mentre qualcuno crede di aver scritto il finale… io sorrido nell’ombra».

A chi si riferisce quando parla di maschere? E cosa avrebbe appreso dopo aver lasciato il proprio numero di telefono?

È soprattutto la conclusione del post ad alimentare la curiosità: «Perché il vero colpo di scena non è chi se ne va… Ma chi sta preparando lo SCACCO MATTO! TO BE CONTINUED…».

Il gioco di parole sembra suggerire una mossa a sorpresa. Ma non è chiaro se l’attore stia anticipando nuove rivelazioni. Potrebbe anche essere una replica alle polemiche o un possibile ritorno in tv. La sua uscita è stata decisa sul filo dei decimali. Anche il suo addio è stato tutt’altro che tranquillo. Ora Alex Belli lascia intendere che l’ultimo capitolo debba ancora essere scritto.