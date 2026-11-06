GF Vip, Alex Belli sulla rottura tra Fiordelisi e Fratini: «Conosco tutta la storia». Le fan di Antonella sul piede di guerra

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È polemica sui social dopo alcune dichiarazioni di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip. Le parole dell’attore, rivolte a Federica Morello e riferite alle precedenti relazioni di Giulio Fratini, hanno provocato la reazione di numerosi sostenitori di Antonella Fiordelisi.

Le parole di Alex Belli nella Casa

Nel corso della conversazione, Alex Belli ha fatto riferimento all’ultima donna frequentata dall’amico, senza nominarla esplicitamente.

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«Perché il mio amico che ti ha scelto, vi siete scelti, non sta insieme con donne noiose, o sbaglio? È mai stato insieme con donne noiose? L’ultima donna che ha avuto era particolarmente noiosa, quanto è durata? Meno che un gatto in tangenziale. O no? Profondamente noiosa. E non c’entri tu, tutti pensano che c’entri tu, ma invece non c’entri. Lo so che tu non c’entri niente, io conosco tutta la storia. E non c’entri assolutamente niente».

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Il riferimento all’ultima relazione di Giulio Fratini è stato interpretato da alcuni utenti come una frecciata ad Antonella Fiordelisi , ex fidanzata dell’imprenditore. Nonostante l’attore non abbia pronunciato il suo nome, la frase ha acceso il dibattito online.

Le parole di Antonella Fiordelisi a La Volta Buona

La vicenda aveva già alimentato il dibattito il 21 ottobre, quando Antonella Fiordelisi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, aveva raccontato la propria versione della fine della relazione con Giulio Fratini. L’influencer aveva spiegato di aver avvertito un cambiamento nel comportamento del compagno e di aver deciso di interrompere il rapporto, anziché accettare una pausa.

Secondo il racconto di Antonella Fiordelisi, soltanto in seguito alcune persone le avrebbero riferito di aver visto Giulio Fratini insieme a Federica Morello, che lei sosteneva di avergli presentato. La notizia avrebbe rafforzato la sua convinzione di aver fatto la scelta giusta. «Quindi ho fatto bene a lasciarlo», ha dichiarato.

Le due donne hanno inoltre fornito versioni differenti del loro rapporto: Antonella Fiordelisi lo ha descritto come un’amicizia, mentre Federica Morello ha parlato di una conoscenza legata a un’occasione professionale.