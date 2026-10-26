Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: «È finita per questioni molto serie e private»

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe arrivata al capolinea. Ad annunciarlo è Amedeo Venza, che attraverso una storia pubblicata su Instagram sostiene che i due abbiano deciso di separarsi dopo un periodo particolarmente delicato. Un’affermazione netta, che arriva al termine di settimane di voci e segnalazioni, ma che al momento non equivale a una conferma ufficiale da parte dei protagonisti.

Le parole di Amedeo Venza

«Ci sono storie che finiscono, anche quando qualcuno si ostina a non volerlo accettare. La relazione tra Giulia e Pierpaolo è giunta al termine», scrive Venza. L’esperto di gossip parla di «una decisione definitiva, maturata in seguito a questioni estremamente serie e private che non meritano la spettacolarizzazione».

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Nella stessa storia invita i fan a rispettare la scelta dei diretti interessati: «Il fandom non è parte della coppia e non ha alcun diritto di pretendere che due persone restino insieme per soddisfare le proprie aspettative». Venza non chiarisce quali sarebbero le questioni private all’origine della presunta separazione.

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Dalle foto di fine settembre alle voci sulle case separate

Le indiscrezioni hanno preso forza tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, quando il settimanale Chi ha pubblicato immagini di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme al figlio Kian durante un incontro al parco. Secondo le ricostruzioni circolate in quei giorni, i due non avrebbero più condiviso la stessa abitazione. Le fotografie, tuttavia, non dimostravano da sole una rottura definitiva.

Le indiscrezioni di Parpiglia e Dagospia

Il 13 ottobre il giornalista Gabriele Parpiglia ha alimentato l’ipotesi della fine della relazione, distinguendola da una semplice crisi. Pochi giorni dopo Dagospia, attraverso Ivan Rota, ha rilanciato l’indiscrezione sulla separazione, evocando anche un presunto tradimento. Su quest’ultimo punto non sono emerse prove pubbliche né conferme dei diretti interessati.

La segnalazione da Miami e i segnali contrastanti

Nei giorni successivi l’attenzione si è spostata su Miami, dove Pierpaolo Pretelli ha trascorso del tempo con il figlio maggiore. Deianira Marzano ha condiviso il racconto anonimo di una persona che sosteneva di averlo incontrato e di averlo visto alle prese con decisioni importanti. Anche questa segnalazione resta non verificata.

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Nel frattempo alcuni gesti social di Giulia, tra cui un presunto like a un contenuto di Pretelli e la presenza di gioielli a lui attribuiti, sono stati interpretati da alcuni fan come possibili segnali di riavvicinamento. Indizi fragili, che non consentono di ricostruire la situazione sentimentale della coppia.

Al momento, né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno confermato ufficialmente la fine della loro relazione. Le parole di Amedeo Venza, tuttavia, sembrano lasciare pochi margini a un possibile ritorno di fiamma. Resta da capire se i due protagonisti decideranno di rompere il silenzio e fare chiarezza su una vicenda che, nelle ultime settimane, ha alimentato indiscrezioni e interrogativi tra i fan dei Prelemi.