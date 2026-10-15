«Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono in crisi, si sono lasciati»: Dagospia ipotizza un tradimento, la coppia tace

A cura della Redazione

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati definitivamente. Non una semplice crisi, ma una rottura che, secondo le ultime indiscrezioni, risalirebbe già a diverso tempo fa.

A rilanciare il gossip sulla coppia nata al Grande Fratello Vip è il giornalista Ivan Damiano Rota, che nella sua rubrica su Dagospia parla di una separazione già avvenuta e allude anche a un possibile tradimento. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Le indiscrezioni di Dagospia

A far discutere sono soprattutto le parole di Rota, secondo cui i due vivrebbero ormai separati senza averlo annunciato pubblicamente: «Giulia Salemi non proferisce parola, pur essendo ospite in numerosi programmi, sul fatto che si è lasciata da tempo con Pierpaolo Pretelli e che vivono separati. Non si tratta di una crisi, ma della fine di una storia. Ma non drammatizziamo, è solo una questione di corna, come recitava il brutto titolo italiano di un film di François Truffaut…». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il riferimento alle «corna» alimenta l’ipotesi di un’infedeltà, ma il giornalista non fornisce dettagli né indica chi avrebbe eventualmente tradito chi. Non ci sono quindi elementi verificati per attribuire responsabilità a uno dei due.

La domanda sulle nozze rimasta senza risposta

Ad alimentare i dubbi sulla relazione è anche un recente episodio del podcast Non lo faccio X moda. Ospite di Giulia Salemi, Alberto Matano le ha chiesto se fosse pronta a sposare Pierpaolo Pretelli, riprendendo una domanda già anticipata a La Vita in diretta. L’influencer ha però evitato di rispondere, lasciando in sospeso il discorso sul matrimonio. Un silenzio che ha acceso nuove speculazioni, senza tuttavia costituire una conferma della presunta separazione.