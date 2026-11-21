Una storia d’amore nata davanti alle telecamere e oggi segnata da una profonda crisi. Tra allontanamenti, tentativi di riconciliazione e nuovi equilibri familiari, emergono particolari finora rimasti lontani dai riflettori

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La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe arrivata al capolinea. Dopo quasi sei anni insieme e la nascita del piccolo Kian, la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip starebbe attraversando una rottura ormai difficile da ricomporre. A svelare i retroscena di una crisi che, secondo il suo racconto, andrebbe avanti da diversi mesi è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ricostruisce le tappe dell’allontanamento tra i due, indicando proprio nell’influencer italo-iraniana la persona che avrebbe deciso di mettere fine alla relazione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma le rivelazioni del giornalista, che sostiene di conoscere da vicino le vicende della coppia attraverso amicizie comuni, delineano uno scenario ben preciso: i tentativi di riconciliazione di Pierpaolo, un’estate decisiva in Puglia e una separazione che avrebbe ormai lasciato spazio soltanto al rapporto tra due genitori.

Le parole di Giulia sul tradimento e il tentativo di intervistare Pierpaolo

Il punto di partenza è una dichiarazione rilasciata da Giulia Salemi a Leggo, durante la presentazione della seconda stagione di The Traitors Italia: in amore non sarebbe stata tradita, mentre in amicizia sì. Parpiglia propone una chiave di lettura: perché ci sia un tradimento sentimentale, sostiene, deve esserci ancora una relazione. Se invece una storia è già finita, eventuali altre frequentazioni non costituiscono necessariamente un tradimento.

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Prima di pubblicare la newsletter, racconta di aver cercato un’intervista con Pierpaolo Pretelli. Lui avrebbe risposto che ne avrebbe parlato con il suo manager Alex Pacifico, amico dello stesso Parpiglia, per poi non dare ulteriori riscontri.

Dal GF Vip 3 ai “Prelemi”: come è nata la storia

Per ricostruire la vicenda, Parpiglia torna al 2018, quando Giulia Salemi partecipò al Grande Fratello Vip 3 e si innamorò di Francesco Monte. La relazione, nata davanti alle telecamere, terminò alcuni mesi più tardi, lontano dal reality.

Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, entrò invece nel Grande Fratello Vip 5 nel settembre 2020. Parpiglia, allora autore e consulente del conduttore, ricorda che Pretelli lavorava come cameriere in un pub di Roma, nella zona di Ponte Milvio, e che sarebbe entrato nel cast all’ultimo momento dopo la rinuncia di Simone Susinna. Nei primi mesi della trasmissione si avvicinò a Elisabetta Gregoraci: un rapporto che alimentò la fanbase dei “Gregorelli”, senza trasformarsi in una storia d’amore.

A novembre 2020 entrò nella Casa Giulia Salemi. Il primo bacio arrivò a fine dicembre. Alla finale del 1° marzo 2021 vinse Tommaso Zorzi, mentre Pierpaolo arrivò secondo. Fuori dalla Casa, Giulia e Pierpaolo continuarono la relazione, diventando per i fan i “Prelemi”. Seguirono una casa a Milano e, all’inizio del 2025, la nascita del figlio Kian.

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La crisi già prima dell’Isola dei Famosi

Secondo Gabriele Parpiglia, quando Pierpaolo Pretelli accettò di partecipare all’Isola dei Famosi, la coppia era già in crisi. Quell’esperienza lontano da casa avrebbe potuto rappresentare un tentativo di recupero attraverso la distanza. E, almeno in un primo momento, sarebbe servita: la mancanza reciproca si sarebbe fatta sentire e i due avrebbero ricucito il rapporto.

L’estate in Puglia e la decisione che sarebbe maturata a Savelletri

La svolta, nella ricostruzione del giornalista, sarebbe arrivata durante l’estate in Puglia, a Savelletri. Parpiglia cita l’ospitalità dell’amico Marcello D’Onofrio, precisando di non avergli mai chiesto informazioni sulla coppia e che l’uomo è estraneo al racconto. Ricorda anche la presenza dei due al Crazy Pizza di Savelletri, con Pierpaolo che giocava a fare il pizzaiolo: scene apparentemente serene, dietro le quali, sostiene, si nascondeva tutt’altro clima.

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La newsletter descrive un periodo di nervosismo crescente e un malumore persistente di Giulia, che avrebbe vissuto con sofferenza il rapporto. Se l’Isola aveva favorito un riavvicinamento, la Puglia avrebbe segnato l’inizio della fine. Secondo Parpiglia, Giulia Salemi avrebbe maturato già allora la scelta di chiudere, e non soltanto nelle ultime settimane.

I tentativi di Pierpaolo e le trasferte romane

Il giornalista sostiene che Pierpaolo Pretelli avrebbe provato più volte a recuperare il rapporto. Quando non ci riusciva, si sarebbe allontanato: Parpiglia interpreta in questa prospettiva le sue trasferte e i suoi soggiorni a Roma. Dal canto suo, Giulia avrebbe manifestato da mesi forti incertezze sui sentimenti per il compagno.

Le confidenze alla cerchia ristretta e il cambio di casa

Sempre secondo Parpiglia, Giulia avrebbe parlato della fine del rapporto con un gruppo molto ristretto di persone: Mattia Ferrari, Matteo Evandro, la madre Fariba, il manager Riccardo Palazzolo e pochi altri. A loro avrebbe confidato che la relazione era finita da tempo, anche se la situazione continuava a trascinarsi. Alla fine, secondo il giornalista, Giulia avrebbe detto basta e Pierpaolo avrebbe dovuto cambiare casa.

Il figlio Kian e le fotografie insieme: cosa significano

Oggi, sostiene la newsletter, i rapporti tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero quelli di due genitori che condividono l’amore e la responsabilità per il figlio, senza più le consuete uscite di coppia e senza presenziare insieme agli eventi professionali dell’altro. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi che li ritraggono insieme al parco, osserva Parpiglia, non dimostrerebbero un ritorno di fiamma: sarebbero semplicemente la testimonianza del loro ruolo di madre e padre.

Il giornalista riflette anche sul silenzio dei due: potrebbe essere letto come il segno di una riconciliazione, ma potrebbe pure rappresentare una forma di rispetto e protezione, magari perché uno dei due non avrebbe ancora accettato la fine. Nella sua ricostruzione insiste su un punto: «Giulia non è stata tradita». Avrebbe piuttosto smesso di amare e chiuso la porta alla relazione, almeno per il momento in modo definitivo.