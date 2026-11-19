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Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Le quote dei bookmaker svelano i favoriti
La finale del 30 novembre si avvicina e la corsa alla vittoria si fa sempre più serrata, tra favoriti e possibili sorprese
Il conto alla rovescia è cominciato. Il Grande Fratello Vip si prepara a incoronare il suo vincitore nella finale di lunedì 30 novembre 2026, in prima serata su Canale 5. Prima, però, c’è un altro appuntamento decisivo: la semifinale di lunedì 23 novembre, chiamata a completare il gruppo dei finalisti. Intanto, fuori dalla Casa, i bookmaker hanno già un nome in cima ai pronostici: Andreas Müller.
Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già conquistato un posto nell’ultima puntata. Ma chi riuscirà a spuntarla? Le quote sul vincitore raccontano una corsa tutt’altro che uniforme, soprattutto alle spalle del favorito.
Andreas Müller è il nome da battere
Nelle quote diffuse dagli operatori, Andreas Müller resta il riferimento. Bwin lo indicava a 2,50, davanti a Marina La Rosa a 4,50, Federica Morello a 5,00, Alessandro Roncaccia a 7,50 e Guendalina Tavassi a 9,00. Un vantaggio netto, almeno sulla carta, che non chiude però la partita.
Le rilevazioni pubblicate il 18 novembre disegnano uno scenario ancora più favorevole al ballerino: Eurobet e GoldBet lo collocavano entrambe a quota 2,00. Cambia invece la distanza degli inseguitori.
Federica Morello e Alessandro Roncaccia inseguono
Per Eurobet, Federica Morello era proposta a 3,00 e Alessandro Roncaccia a 4,00. GoldBet avvicinava ulteriormente Morello al favorito, quotandola a 2,50, mentre per Roncaccia la quota saliva a 5,00. È proprio qui che i pronostici si fanno più interessanti: se il nome in testa è lo stesso, il peso attribuito ai possibili rivali cambia da un bookmaker all’altro.
Cosa dicono Snai, Betsson e gli altri bookmaker
Anche le altre rilevazioni collocano Andreas Müller nelle prime posizioni: Snai lo riportava a 2,25 in una delle quotazioni disponibili, mentre per Betsson, Betflag e William Hill era stata pubblicata quota 2,25. AdmiralBet, invece, attribuiva a Federica Morello quota 3,50 e ad Alessandro Roncaccia 4,50.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Le cifre appartengono a rilevazioni di momenti diversi e possono essere cambiate: non sono quote simultanee certificate al momento della pubblicazione. Per Sisal, Planetwin365, Better e Lottomatica non sono disponibili valori recenti verificati da riportare con sicurezza.
La finale del 30 novembre può ribaltare i pronostici
La semifinale del 23 novembre sarà l’ultimo passaggio prima del verdetto. E se oggi i bookmaker sembrano indicare Andreas Müller come il concorrente da battere, la vittoria si deciderà soltanto nella serata conclusiva: lunedì 30 novembre, quando il Grande Fratello Vip conoscerà finalmente il suo vincitore.
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