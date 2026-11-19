Le dichiarazioni dei due protagonisti alimentano dubbi e polemiche tra i fan del reality, sempre più scettici sull'autenticità del loro legame

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Dopo le dichiarazioni di Alessandro Roncaccia, arriva anche la versione di Piera Meloni. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il confronto sui sentimenti tra i due concorrenti continua a far discutere. E questa volta è Piera a mettere alcuni punti fermi: tra loro esiste un legame importante, ma per lei non si può ancora parlare di innamoramento.

La risposta di Piera dopo l’intervista in giardino

Tutto nasce dall’intervista improvvisata dai coinquilini, durante la quale Alessandro Roncaccia aveva spiegato di non essere innamorato di Piera Meloni, pur immaginando di continuare a frequentarla dopo il reality. Come raccontato in un precedente articolo di TorreSette, il concorrente preferisce aspettare l’uscita dalla Casa prima di attribuire un’etichetta al rapporto.

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Quando Piera torna in giardino, Marina le riferisce quanto emerso dal confronto. La concorrente non si sottrae alle domande e chiarisce di non sentirsi innamorata, anche se riconosce che l’affetto nei confronti di Alessandro è significativo. Poi, sorridendo, pronuncia una frase destinata ad attirare l’attenzione: «Non è il mio fidanzato né mai lo sarà».

Che cosa significa innamorarsi per Piera Meloni

Marina prova allora ad approfondire il significato di quelle parole e le chiede come riconosca l’innamoramento. Piera Meloni descrive quella fase come il desiderio quasi impaziente di incontrare continuamente la persona che interessa, la voglia di cercarla e di trascorrere insieme ogni occasione possibile.

Nella Casa, però, le dinamiche sono particolari: Piera e Alessandro Roncaccia condividono già gran parte delle loro giornate. Proprio questa vicinanza costante, secondo lei, rende difficile distinguere l’abitudine alla presenza dell’altro da quel senso di attesa che associa all’inizio di una storia d’amore.

Due concorrenti prudenti, ma il legame resta

Le parole di Piera non cancellano la complicità costruita durante il programma. Semmai mostrano che entrambi, almeno per ora, evitano definizioni impegnative. Alessandro Roncaccia ha ammesso di vedere Piera nel proprio futuro prossimo, ma non vuole parlare di fidanzamento prima di confrontarsi con la vita fuori dalla Casa. Lei, dal canto suo, distingue chiaramente l’affetto dall’innamoramento.

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Il vero banco di prova potrebbe arrivare proprio dopo il reality, quando la convivenza continua lascerà spazio alla distanza, agli impegni personali e alla possibilità di scegliersi senza telecamere. Fino ad allora, più che una coppia ufficiale, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia restano due persone che stanno cercando di capire quale direzione dare alla loro intesa.

Sui social cresce lo scetticismo: «La coppia è fake?»

Intanto, sui social, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia alimenta dubbi e discussioni. Alcuni utenti mettono in discussione l'autenticità del loro legame, ipotizzando che la vicinanza tra i due concorrenti possa essere una strategia per conquistare maggiore visibilità all'interno della Casa. Una coppia fake, dunque, secondo i più scettici. Si tratta, naturalmente, di interpretazioni del pubblico e non di circostanze accertate. Le recenti dichiarazioni dei due concorrenti, entrambi poco propensi a parlare di innamoramento, potrebbero però alimentare ulteriormente il dibattito.