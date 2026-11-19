Pubblicità

Una frequentazione nata sui social, alcuni giorni trascorsi insieme tra Torino e Milano e poi una brusca interruzione, accompagnata da polemiche pubbliche. Denisa Pilsu ha deciso di raccontare la propria versione del rapporto con Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, dopo le parole pronunciate da lui durante il reality 30days.

A raccogliere le dichiarazioni è stato Lorenzo Pugnaloni, che le ha pubblicate nella sua newsletter, riportando l’intervista esclusiva concessa a LolloMagazine.it.

Pubblicità

Pubblicità

Dai primi messaggi agli incontri tra Torino e Milano

Secondo Denisa Pilsu, tutto sarebbe cominciato il 25 ottobre, quando avrebbe iniziato a seguire Gian Marco Ciaccia sui social. Dopo il follow ricambiato e una risposta a una storia, i due avrebbero avviato conversazioni sempre più frequenti. L’influencer sostiene che lui le avrebbe proposto di raggiungerlo a Nizza mentre lei era diretta in Romania, prima di organizzare un incontro in Italia.

«Per due o tre giorni mi ha fatto love bombing», ha raccontato Denisa, descrivendo telefonate serali molto lunghe e un corteggiamento che, a suo dire, l’avrebbe coinvolta emotivamente.

Ciaccia l’avrebbe poi raggiunta a Torino, dove sarebbe rimasto quattro giorni. Successivamente i due si sarebbero spostati a Milano, incontrando alcuni amici comuni, tra cui Jasmin Salvati. Proprio durante quella permanenza, sempre secondo il racconto di Denisa, sarebbe arrivata una scelta particolare: trascorrere una serata e rientrare nell’abitazione di Piera Meloni.

La serata a casa di Piera Meloni

«Siamo andati a casa di Piera», ha riferito l’influencer. Il gruppo avrebbe cenato, trascorso la serata fuori e infine fatto ritorno nell’abitazione. Denisa ha anche contestato alcune affermazioni che attribuisce a Ciaccia durante la diretta del reality, sostenendo che lui avrebbe raccontato in maniera diversa un episodio intimo della loro frequentazione.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Nella sua ricostruzione, il giorno successivo Gian Marco avrebbe conosciuto anche sua madre. Dettagli che Denisa cita per spiegare perché avesse interpretato quel rapporto come qualcosa di più di una semplice conoscenza occasionale.

Il flirt precedente con Alessandro Roncaccia e la rottura

Un punto di svolta sarebbe stato il chiarimento su Alessandro Roncaccia. Denisa ha confermato di avere avuto con lui un flirt nel mese di giugno, dunque prima di conoscere Gian Marco Ciaccia, precisando di averne parlato soltanto in un secondo momento.

Pubblicità

Stando alla sua versione, dopo averlo saputo Ciaccia avrebbe manifestato l’intenzione di interrompere la frequentazione. In seguito, però, le avrebbe inviato un messaggio per comunicarle di accettare la situazione, chiedendo che la loro storia non diventasse pubblica. Quando la notizia ha iniziato a circolare, i rapporti si sarebbero nuovamente deteriorati.

Denisa ha espresso amarezza per le dichiarazioni pubbliche dell’ex di Piera Meloni: «Mi sta facendo passare per una poco di buono», ha affermato, sostenendo di essere stata bersaglio di insulti sui social e di non essersi sentita difesa da lui.

Le parole su Piera Meloni e il possibile confronto

Nell’intervista compare anche il nome di Piera Meloni. Denisa sostiene che Gian Marco Ciaccia avrebbe parlato spesso dell’ex fidanzata durante la loro conoscenza, tanto da provocare discussioni tra loro.

L’influencer racconta di avergli suggerito un confronto privato con Piera una volta conclusa l’esperienza di quest’ultima nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui, secondo Denisa, avrebbe invece escluso di volerle parlare nuovamente.

Quanto a un possibile avvicinamento tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, Denisa ha preferito non formulare previsioni. La sua testimonianza, intanto, aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda sentimentale che sta alimentando il dibattito tra gli appassionati del reality. Resta da vedere se Gian Marco Ciaccia deciderà di replicare pubblicamente a questa ricostruzione.