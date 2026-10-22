GF Vip, Alessandro e Piera si baciano: l'ex di lei rompe il silenzio e lancia una frecciata

Dopo settimane di attesa, tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni è finalmente scattato il bacio nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma non si è trattato di un momento romantico nato spontaneamente: ad offrire l’occasione è stata una prova di recitazione organizzata dagli autori del reality.

Negli ultimi giorni i due concorrenti avevano mostrato una crescente intesa, soprattutto durante le ore notturne, tra coccole, carezze e piccoli baci. Mancava però quel gesto che, agli occhi di molti spettatori, avrebbe potuto segnare l’inizio di una vera storia d’amore.

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La scena di Ghost e gli applausi degli altri concorrenti

Per la prova, gli inquilini sono stati divisi in squadre con il compito di reinterpretare celebri film, utilizzando costumi, parrucche e oggetti di scena. Ad Alessandro e Piera è toccato Ghost, il romantico film con i personaggi di Sam Wheat e Molly Jensen.

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Sulle note di Unchained Melody, i due si sono avvicinati fino a baciarsi sulle labbra. Un momento che è apparso così convincente da suscitare grida e applausi tra gli altri concorrenti. Anche sui social molti spettatori si sono chiesti se dietro quel bacio cinematografico ci fosse qualcosa di più.

La reazione di Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera

Il video del bacio ha rapidamente alimentato commenti su Instagram, X e TikTok. Tra le reazioni è arrivata anche quella di Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, dalla quale si sarebbe separato circa due settimane prima.

Intervenuto in una conversazione con il blogger Lorenzo Pugnaloni, Ciaccia ha commentato con una battuta pungente: “Bellissimi. Sono stati davvero bravi. Molto realistico, poi. Come se non fosse il primo”.

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Una sensazione condivisa anche da alcuni utenti sui social, secondo i quali la confidenza mostrata dai due potrebbe suggerire che non fosse il loro primo bacio.

«Si piacciono, ma forse è soltanto attrazione fisica»

Ciaccia ha poi spiegato di vedere una forte attrazione tra Alessandro e Piera, senza essere convinto che esista già un legame più profondo: “Loro palesemente si piacciono. Ma secondo me non va oltre la fisicità. Non si raccontano niente. Parlano solo di baci e di clip”.

L’ex fidanzato ha aggiunto: “Sono sempre alla ricerca di contatto, si abbracciano in continuazione. Sono serio. Sono sicuramente attratti l’uno dall’altra. Sarà che io non sono bravo a fingere, quindi non riesco a pensare che sia tutto finto, perché sarebbero dei fenomeni”.

Resta dunque da capire se il bacio nato per esigenze di copione rappresenterà una svolta nel rapporto tra i due gieffini o se la loro intesa continuerà a rimanere sospesa tra gioco, complicità e attrazione.