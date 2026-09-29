Gf Vip, Piera pronta a lasciare il fidanzato: «Dovrei chiudere». Poi confessa cosa prova per Alessandro

La situazione sentimentale di Piera Meloni diventa sempre più complicata nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le emozioni vissute durante l'ultima puntata (clicca QUI per il resoconto) insieme ad Alessandro Roncaccia, la concorrente ha parlato apertamente della relazione con il fidanzato Gian Marco Ciaccia, lasciando intendere di essere ormai orientata verso una rottura. A rendere ancora più delicata la vicenda c'è proprio il rapporto sempre più stretto nato nella Casa tra Piera e Alessandro, un'intesa che inevitabilmente ha alimentato dubbi e interrogativi anche fuori dal reality.

Lo sfogo del fidanzato e il passo indietro

Nelle ore precedenti alla puntata, Gian Marco Ciaccia aveva manifestato sui social tutta la propria amarezza, arrivando a rivolgere parole molto dure sia alla fidanzata sia a Roncaccia. La storia Instagram era stata cancellata poco dopo e successivamente Ciaccia ha spiegato di aver scritto quelle parole in un momento di rabbia e di essersi basato su circostanze delle quali, trovandosi fuori dalla Casa, non può avere piena conferma. Il giovane ha quindi scelto di aspettare l'uscita di Piera dal programma per confrontarsi direttamente con lei, sottolineando di credere ancora nel loro rapporto: «Io comunque credo ancora nel nostro rapporto, per quanto per molti sia difficile da comprendere, e cercate di capire che è una situazione molto delicata per tutti».

Piera Meloni: «Con lui dovrei chiudere a prescindere»

Se Gian Marco sembra intenzionato ad aspettare, le parole pronunciate da Piera dopo la puntata vanno però in un'altra direzione. Confidandosi con Andreas Muller e Guendalina Tavassi, la concorrente ha ammesso che i problemi con il fidanzato sarebbero precedenti al suo ingresso nella Casa: «Io con lui ci dovrei chiudere a prescindere. Anche se lui viene qua io dico: “Guarda amore, chiudiamola qua”. Ci sono tutta una serie di problematiche già da prima». Piera ha spiegato di essere consapevole da tempo che qualcosa nella relazione non funzionasse e che anche Gian Marco potesse avere dei dubbi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Parole particolarmente significative se confrontate con quanto aveva dichiarato nelle prime settimane del programma, quando si era detta innamoratissima del fidanzato e aveva persino parlato di matrimonio: «Mi auguro di sposarlo, me lo deve chiedere lui. Sono antica su queste cose, aspetto l'anello».

E Alessandro Roncaccia?

Piera ha comunque precisato che la crisi con Gian Marco non sarebbe nata a causa di Alessandro Roncaccia. L'avvicinamento al coinquilino avrebbe piuttosto fatto emergere dubbi e fragilità già presenti nella relazione. La stessa concorrente, tuttavia, ha pronunciato una frase che sembra fotografare bene il momento che sta vivendo: «Se l'amore fosse stato così grande non mi sarei fatta determinati dubbi». E quando Andreas Muller e Guendalina Tavassi hanno provato a portare il discorso proprio su Alessandro, Piera ha reagito con una risata imbarazzata, senza sbilanciarsi ulteriormente.

La storia con Gian Marco sembra dunque arrivata a un passaggio decisivo, mentre resta da capire se il feeling con Alessandro Roncaccia sia destinato a trasformarsi in qualcosa di più di una semplice complicità nata all'interno della Casa.