Grande Fratello Vip, chi è Piera Meloni: età, lavoro e fidanzato della nuova concorrente

Tra i volti nuovi del Grande Fratello Vip 2026 c’è Piera Meloni, giovane content creator e conduttrice radiofonica sarda pronta a farsi conoscere dal grande pubblico televisivo.

Per lei l’avventura è già cominciata. Martedì 15 settembre ha infatti varcato in anticipo la Porta Rossa insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, protagonisti dell’Open House, l’anteprima che precede l'inizio ufficiale del reality.

Chi è Piera Meloni

Classe 2003 e originaria di La Maddalena, in Sardegna, Piera Meloni proviene dal mondo dei social. Dopo gli studi legati all’interior design si è trasferita a Milano, città nella quale ha sviluppato ulteriormente la propria attività professionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È soprattutto attraverso i social che ha costruito la sua popolarità, pubblicando contenuti dedicati a moda, beauty, skincare, lifestyle e fitness. Alla presenza sul web ha poi affiancato l’esperienza davanti al microfono.

Piera conduce infatti su RDS Next un programma musicale insieme a Numero Verde, nome d'arte di Andrea Cioffi. Il Grande Fratello Vip rappresenta quindi un nuovo e importante passaggio nel suo percorso, questa volta davanti alle telecamere di Canale 5.

Piera Meloni è fidanzata: chi è Gian Marco

Tra le curiosità che maggiormente interessano il pubblico c'è inevitabilmente la sua vita sentimentale.

Piera Meloni è fidanzata da circa un anno, circostanza confermata anche dalla presentazione ufficiale pubblicata dal Grande Fratello Vip. Il programma non ha però reso noto il nome del compagno.

Secondo quanto riportato da alcune testate che seguono il mondo della televisione e del gossip, il fidanzato sarebbe Gian Marco Ciaccia, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo.

Proprio durante le prime ore trascorse nella Casa, Piera ha parlato del compagno con gli altri concorrenti, fornendo qualche particolare in più. Lo ha descritto come molto alto, moro, con i capelli ricci e tatuato. Il ragazzo sarebbe inoltre un appassionato di tennis e lavorerebbe nell'azienda di famiglia.

Una storia tenuta lontana dai riflettori

A differenza di molti personaggi provenienti dal mondo dei social, la giovane concorrente sembra infatti aver scelto di non trasformare la propria relazione sentimentale in un elemento centrale della sua presenza online.

Una riservatezza che aveva creato anche qualche confusione: prima dell'annuncio della partecipazione al GF Vip, alcune informazioni circolate sul web indicavano Piera come single. È stata invece la stessa presentazione ufficiale del reality a chiarire che la creator è sentimentalmente impegnata da circa un anno.

Resta adesso da capire se Gian Marco deciderà di rimanere lontano dalle telecamere oppure se, con il trascorrere delle settimane, entrerà in qualche modo nelle dinamiche del programma.

L'Open House e le prime ore nella Casa

Piera ha avuto il suo primo assaggio dell'esperienza televisiva con l'Open House. Insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi è entrata prima degli altri concorrenti, cominciando subito a raccontarsi e a confrontarsi con i nuovi compagni d'avventura.

Ed è proprio in una di queste conversazioni che è emerso il tema del fidanzato. Quando Jonathan Kashanian le ha chiesto se il compagno fosse a conoscenza della sua partecipazione al programma, Piera ha confermato che naturalmente ne era informato.

Dai social alla Casa del Grande Fratello Vip

Piera Meloni rappresenta uno dei personaggi meno conosciuti dal pubblico televisivo all'interno del cast e proprio questa caratteristica potrebbe renderla una delle concorrenti da scoprire nel corso delle puntate.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, prenderà ufficialmente il via giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5.