Verissimo riparte, svelati i primi ospiti: chi ci sarà e quando torna in tv

Silvia Toffanin è pronta a riaprire il salotto di Verissimo. La conduttrice tornerà alla guida del programma per la ventunesima stagione consecutiva, con il primo weekend di appuntamenti fissato per sabato 19 e domenica 20 settembre.

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Toffanin ha anticipato alcuni dei protagonisti delle prime due puntate. Il nome destinato a suscitare maggiore curiosità è quello di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che si prepara a concedere la sua prima vera intervista televisiva.

Chanel Totti per la prima volta nel salotto di Verissimo

Per Chanel sarà dunque un debutto particolarmente atteso. Cresciuta inevitabilmente sotto i riflettori per la notorietà dei genitori, la giovane Totti avrà per la prima volta uno spazio televisivo tutto suo nel quale raccontarsi direttamente al pubblico. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Accanto a lei ci sarà Elisabetta Canalis, pronta a parlare della sua vita privata e professionale. Spazio anche al cinema con Riccardo Scamarcio e allo sport con Chiara Pellacani, protagonista di una straordinaria stagione culminata con cinque medaglie d'oro agli Europei di tuffi.

Silvia Toffanin: «Rispetto ed empatia per ottenere racconti sinceri»

Nel corso di una stagione di Verissimo sono centinaia i personaggi che si alternano nello studio. Ma come riesce Silvia Toffanin a convincerli ad aprirsi davanti alle telecamere?

La conduttrice non parla di formule particolari, ma indica nel rispetto, nell'empatia e nella capacità di accogliere l'ospite gli elementi fondamentali per arrivare a un racconto autentico.

Un'impostazione che negli anni è diventata il tratto distintivo del programma: dalle confessioni sentimentali alle storie familiari, passando per carriera, successi e momenti difficili. E l'amore, naturalmente, continuerà ad essere uno degli argomenti immancabili delle interviste.

A Verissimo torna anche la cronaca

La nuova stagione non sarà dedicata soltanto al mondo dello spettacolo. Verissimo continuerà ad affrontare anche importanti vicende di cronaca, con un'impostazione che Toffanin annuncia ancora più rigorosa.

L'obiettivo sarà quello di non limitarsi agli aspetti giudiziari dei singoli casi, ma di approfondire soprattutto il lato umano delle vicende, attraverso le testimonianze e le emozioni delle persone direttamente coinvolte.

La formula resterà quindi quella che ha caratterizzato le ultime stagioni: personaggi dello spettacolo, storie di vita, attualità, cronaca e momenti più leggeri, alternati nelle puntate del fine settimana.

Per Silvia Toffanin sarà l'inizio di un'altra lunga stagione televisiva. E l'esordio di Chanel Totti davanti alle telecamere di Verissimo è già uno degli appuntamenti destinati ad attirare maggiormente l'attenzione del pubblico.