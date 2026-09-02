Belen Rodriguez, dopo le rivelazioni di Corona spunta il retroscena: cosa sarebbe successo con Cecilia e Ignazio

Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Belen Rodriguez, diffuse nell’ultima puntata di Falsissimo, continuano ad alimentare indiscrezioni e retroscena sulla famiglia Rodriguez.

Nelle ultime ore sul web si era fatta strada anche un’altra voce: dopo le rivelazioni dell’ex re dei paparazzi sarebbe scoppiata una lite tra Belen, la sorella Cecilia e Ignazio Moser.

Una ricostruzione che viene però smentita da Lollo Magazine, che riferisce di avere raccolto informazioni direttamente sulla vicenda. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nessuna lite tra Belen, Cecilia e Ignazio

Secondo quanto riportato dal magazine, non ci sarebbe stato alcun litigio tra Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in seguito al clamore suscitato dalle dichiarazioni di Corona.

Nessun confronto particolarmente acceso, dunque, e neppure un improvviso peggioramento dei rapporti familiari. La situazione tra i tre sarebbe rimasta sostanzialmente la stessa dei giorni precedenti.

Una precisazione che ridimensiona le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e diventate rapidamente virali sui social.

Belen, Cecilia e Ignazio si sarebbero rivolti ai legali

Ci sarebbe, invece, un altro sviluppo. Sempre stando alle informazioni raccolte da Lollo Magazine, Belen, Cecilia e Ignazio si sarebbero rivolti nella mattinata ai rispettivi legali per valutare le iniziative da intraprendere a tutela delle proprie posizioni.

La volontà, almeno per il momento, sembrerebbe quindi quella di evitare reazioni pubbliche a caldo e affidare la gestione della vicenda ai professionisti.

Resta da vedere se dalle valutazioni degli avvocati scaturiranno iniziative formali e se i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio.

Il retroscena su Stefano De Martino

Tra le indiscrezioni riportate dal magazine ne emerge anche una riguardante Stefano De Martino.

Il conduttore avrebbe manifestato il proprio sostegno morale a Belen, rimanendo vicino all’ex moglie in un momento caratterizzato da una forte esposizione mediatica.

Un gesto che, qualora confermato, mostrerebbe come tra i due, nonostante la conclusione della loro storia sentimentale, sia rimasto un rapporto di vicinanza e rispetto, anche alla luce del legame familiare che continuerà sempre a unirli.