Grande Fratello Vip, chi entra nella Casa? Spunta la lista di Ilary Blasi: tutti i nomi

Cresce l’attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip e, inevitabilmente, l’attenzione si concentra sui personaggi che potrebbero varcare la celebre Porta Rossa. Mentre si avvicina la nuova edizione del reality, cominciano infatti a circolare con insistenza i primi nomi del possibile cast.

A rilanciare le indiscrezioni è stata Deianira Marzano, che sui social ha diffuso quella che sarebbe una prima lista di concorrenti in lizza per entrare nella Casa. Al momento, è bene precisarlo, non si tratta di un cast ufficializzato: alcuni nomi potrebbero essere confermati, altri saltare prima dell'inizio del programma.

Alex Belli verso il ritorno al Grande Fratello Vip?

Il nome che inevitabilmente cattura maggiormente l'attenzione è quello di Alex Belli. Per l'attore sarebbe un clamoroso ritorno nella Casa dopo l'esperienza nella sesta edizione del GF Vip, andata in onda tra il 2021 e il 2022.

Belli fu uno dei protagonisti assoluti di quella stagione, soprattutto per il rapporto nato davanti alle telecamere con Soleil Sorge e per il triangolo che coinvolse anche la moglie Delia Duran. Dinamiche che per mesi alimentarono puntate, confronti e discussioni sui social.

Proprio per questo motivo un suo eventuale ritorno avrebbe tutte le caratteristiche per diventare uno dei principali ingredienti della nuova edizione.

Tra i nomi circolati c'è anche quello di Valeria Marini, altra veterana dei reality, insieme a Guendalina Tavassi, personaggio che negli anni ha costruito una parte importante della propria popolarità proprio attraverso questo genere televisivo.

Samantha De Grenet potrebbe entrare con il figlio

Un'altra possibile novità riguarda Samantha De Grenet. Secondo le indiscrezioni, la showgirl potrebbe partecipare insieme al figlio Brando Barbato, introducendo così nella Casa una dinamica familiare potenzialmente interessante.

Nella presunta lista trovano spazio anche personaggi provenienti da Uomini e Donne, dall'Isola dei Famosi, dal mondo dello spettacolo, dei social e persino dello sport.

Grande Fratello Vip, la presunta lista dei concorrenti

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore, questi sarebbero i nomi attualmente accostati al reality:

Valeria Marini

Giulia Provvedi

Estefania Bernal

Alessandra Di Sanzo

Alessandra Pierelli

Samantha De Grenet e Brando Barbato

Guendalina Tavassi

Evelina Sgarbi

Alex Belli

Killian Nielsen

Marco Cartasegna

Federico Fusca

Franco Oppini

Brando Giorgi

Ferdinando Giordano

Andrea Turino

Diego Armando Maradona Jr.

Un gruppo decisamente eterogeneo, nel quale convivono vecchie conoscenze del Grande Fratello, protagonisti di altri reality e personaggi che potrebbero rappresentare delle vere novità per il pubblico.

Ilary Blasi alla conduzione

Alla guida del nuovo Grande Fratello Vip ci sarà Ilary Blasi, mentre nel ruolo di opinioniste sono indicate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Ma sarà soprattutto il cast a determinare buona parte delle aspettative sulla nuova stagione. E se anche soltanto una parte dei nomi trapelati dovesse essere confermata, non mancherebbero personaggi con una lunga esperienza nei reality e capaci di alimentare rapidamente le dinamiche della Casa.

Per conoscere la composizione definitiva, tuttavia, bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali: la lista circolata resta per ora nel campo delle indiscrezioni e potrebbe subire modifiche prima dell'apertura della Porta Rossa.