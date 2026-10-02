GF Vip, Varsi confessa con chi andrebbe a letto tra le donne della Casa: «Non ho dubbi»

Una domanda diretta, una risposta senza esitazioni e una battuta che potrebbe aprire nuovi scenari nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti Alessandro Varsi e Marina La Rosa, con Federica Morello a fare da “cupido” involontario durante una conversazione in giardino.

Mentre alcuni concorrenti erano riuniti a chiacchierare, Federica ha rivolto ad Alessandro una domanda decisamente maliziosa, chiedendogli con quale delle donne presenti nella Casa, oltre a lei, sarebbe andato a letto. Varsi non ha avuto bisogno di pensarci troppo e ha fatto subito il nome di Marina La Rosa: «Marina».

La risposta di Marina sorprende Alessandro

Fin qui una confessione che avrebbe potuto concludersi con qualche risata tra i concorrenti. A rendere però il momento ancora più interessante è stata proprio la reazione della diretta interessata. Marina, infatti, non si è mostrata affatto infastidita dalla risposta di Alessandro e, con la consueta ironia, ha rilanciato: «Beh, i desideri possono avverarsi». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una frase che inevitabilmente non è passata inosservata e che potrebbe alimentare una nuova dinamica all'interno della Casa. Tra Alessandro e Marina, del resto, nelle scorse giornate non sono mancati momenti di confronto e confidenze personali. I due hanno avuto modo di raccontarsi, parlando anche delle rispettive vite e delle loro famiglie.

Solo una battuta o Marina ha lasciato una porta aperta?

Resta ora da capire quanto ci fosse di scherzoso nella risposta di Marina. La concorrente del GF Vip è nota per la sua ironia e per la capacità di giocare con le parole, ma quel «i desideri possono avverarsi» pronunciato davanti ad Alessandro potrebbe diventare inevitabilmente materia di discussione nella Casa.

Semplice provocazione o l'inizio di un flirt? Per il momento è troppo presto per dirlo. Di certo Alessandro ha messo le carte in tavola e Marina, almeno a parole, non sembra aver chiuso la porta.