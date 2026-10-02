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GF Vip, Varsi confessa con chi andrebbe a letto tra le donne della Casa: «Non ho dubbi»

GF Vip, Varsi confessa con chi andrebbe a letto tra le donne della Casa: «Non ho dubbi»

Durante una chiacchierata in giardino, una domanda maliziosa mette Alessandro Varsi alle strette. La sua scelta provoca una reazione che accende subito la curiosità nella Casa

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Una domanda diretta, una risposta senza esitazioni e una battuta che potrebbe aprire nuovi scenari nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti Alessandro Varsi e Marina La Rosa, con Federica Morello a fare da “cupido” involontario durante una conversazione in giardino.

Mentre alcuni concorrenti erano riuniti a chiacchierare, Federica ha rivolto ad Alessandro una domanda decisamente maliziosa, chiedendogli con quale delle donne presenti nella Casa, oltre a lei, sarebbe andato a letto. Varsi non ha avuto bisogno di pensarci troppo e ha fatto subito il nome di Marina La Rosa: «Marina».

La risposta di Marina sorprende Alessandro

Fin qui una confessione che avrebbe potuto concludersi con qualche risata tra i concorrenti. A rendere però il momento ancora più interessante è stata proprio la reazione della diretta interessata. Marina, infatti, non si è mostrata affatto infastidita dalla risposta di Alessandro e, con la consueta ironia, ha rilanciato: «Beh, i desideri possono avverarsi».

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Una frase che inevitabilmente non è passata inosservata e che potrebbe alimentare una nuova dinamica all'interno della Casa. Tra Alessandro e Marina, del resto, nelle scorse giornate non sono mancati momenti di confronto e confidenze personali. I due hanno avuto modo di raccontarsi, parlando anche delle rispettive vite e delle loro famiglie.

Solo una battuta o Marina ha lasciato una porta aperta?

Resta ora da capire quanto ci fosse di scherzoso nella risposta di Marina. La concorrente del GF Vip è nota per la sua ironia e per la capacità di giocare con le parole, ma quel «i desideri possono avverarsi» pronunciato davanti ad Alessandro potrebbe diventare inevitabilmente materia di discussione nella Casa.

Semplice provocazione o l'inizio di un flirt? Per il momento è troppo presto per dirlo. Di certo Alessandro ha messo le carte in tavola e Marina, almeno a parole, non sembra aver chiuso la porta. 

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