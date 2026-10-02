Grande Fratello Vip, stasera il verdetto del televoto: chi rischia secondo i sondaggi

Stasera su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, insieme a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, comunicherà ai concorrenti l’importante verdetto del televoto.

A sottoporsi al giudizio del pubblico sono Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Gli spettatori sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza rispondendo alla domanda: “Chi vuoi salvare?”.

Il concorrente che avrà ottenuto il minor numero di voti non dovrà lasciare immediatamente la Casa, ma diventerà il primo candidato all’eliminazione. Il suo nome finirà infatti nel televoto successivo, quello che si chiuderà lunedì 5 ottobre e che questa volta decreterà l'uscita di uno dei concorrenti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ma chi rischia maggiormente nella puntata di stasera? Un'indicazione arriva dai sondaggi online.

Marina La Rosa guida nettamente il sondaggio

Secondo il sondaggio pubblicato su ForumFree, al momento è Marina La Rosa a raccogliere il maggior numero di preferenze. L'ex protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello raggiunge infatti il 40,84%, staccando nettamente gli altri tre concorrenti al televoto.

In seconda posizione troviamo Alex Belli, che ottiene il 27,03% dei consensi. Anche per lui, almeno stando alle intenzioni di voto espresse dagli utenti del forum, la situazione sembrerebbe relativamente tranquilla.

Danto e Varsi, la sfida si fa più incerta

Più delicata la posizione di Giancarlo Danto, che nel sondaggio si ferma al 17,30%. Ancora più indietro Alessandro Varsi, che raccoglie appena il 14,83% delle preferenze e risulta quindi, al momento, il concorrente meno votato tra i quattro.

Tra Danto e Varsi, tuttavia, ci sono soltanto 2,47 punti percentuali di differenza. Un margine contenuto che lascia aperta la partita fino alla chiusura del televoto.

Chi rischia di diventare il primo candidato all'eliminazione

Se le percentuali del sondaggio ForumFree dovessero trovare riscontro nel televoto ufficiale, sarebbe dunque Alessandro Varsi a rischiare maggiormente, con Giancarlo Danto come suo principale antagonista nella corsa per evitare l'ultimo posto.

Decisamente più solida appare invece la posizione di Marina La Rosa, mentre Alex Belli occupa una posizione intermedia ma con un margine consistente sui due concorrenti che lo seguono.

Per conoscere il risultato definitivo bisognerà quindi attendere la diretta di stasera su Canale 5, quando Ilary Blasi comunicherà chi sarà il primo concorrente destinato al televoto eliminatorio di lunedì 5 ottobre.