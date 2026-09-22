GF Vip, Piera Meloni si espone su Alessandro Roncaccia: «È il mio tipo». E fa una confessione

Piera Meloni è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip legatissima al fidanzato Gian Marco Ciaccia, del quale ha parlato spesso soprattutto durante i primi giorni del reality. Qualcosa, però, sembra essere cambiato dopo l’ingresso di Alessandro Roncaccia. Tra i due è nata subito una particolare sintonia, notata anche dai telespettatori e dallo stesso Gian Marco, che nei giorni scorsi si è mostrato visibilmente provato durante una diretta social.

Piera e il «mai dire mai» sull'amore

Piera continua a ribadire di essere una ragazza molto espansiva e di scherzare con tutti senza necessariamente avere un secondo fine. Parlando con gli altri concorrenti, però, ha pronunciato alcune frasi destinate inevitabilmente a far discutere.

«Sono molto estroversa, parlo con tutti e scherzo con tutti senza malizia. Sono chiusa in una Casa con altre venti persone ed è normale che possa trovarmi meglio con qualcuno. Lui sa come sono quando mi innamoro e capisce se provo interesse per una persona oppure no», ha spiegato riferendosi al fidanzato. Poi l’affermazione che ha attirato maggiormente l’attenzione: «Gli ho detto: entro lì, ti amo e voglio stare con te, sei un ragazzo d'oro, ma mai dire mai. Io che ne so che entro e trovo l'amore della mia vita? Potrebbe essere». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La complicità con Alessandro Roncaccia

Intanto, nella Casa, Piera e Alessandro trascorrono sempre più tempo insieme, tra scherzi e momenti di complicità. Nella puntata andata in onda ieri sera il loro rapporto non è stato affrontato, ma secondo la stessa Meloni la produzione potrebbe semplicemente attendere nuovi sviluppi prima di dedicare spazio alla vicenda.

Dopo la diretta, conversando con Megan Ria, Piera ha fatto un'altra ammissione su Roncaccia. Il concorrente rispecchierebbe infatti pienamente i suoi gusti estetici e avrebbe diverse caratteristiche in comune con Gian Marco: «Sono fidanzata con un ragazzo che è molto simile a lui fisicamente. Come viso non tantissimo, però è alto, moro, riccio e tatuato. È il mio tipo». Piera ha poi raccontato un curioso episodio avvenuto durante un gioco in confessionale: «È uscito l'asso di cuori. È strano che non l'abbiano fatto vedere. Secondo me accumuleranno un po' di materiale».

Per il momento, dunque, Piera non parla apertamente di un interesse sentimentale per Alessandro, ma le sue parole e la crescente sintonia tra i due stanno alimentando la curiosità del pubblico. E resta da capire soprattutto come reagirà Gian Marco se il rapporto tra i due concorrenti dovesse diventare ancora più stretto.