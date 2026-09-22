GF Vip, Guendalina Tavassi fa esplodere il gossip su Federica Morello: «Ha rubato il fidanzato ad Antonella Fiordelisi»

Il gossip che coinvolge Federica Morello, Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi torna prepotentemente al centro delle conversazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a riaccendere i riflettori sulla vicenda è stata Guendalina Tavassi, che parlando con Marina La Rosa ha riportato un'indiscrezione che da settimane circola sui social. Una vicenda della quale ci eravamo già occupati lo scorso 18 settembre.

Federica era già stata incalzata su Fratini

Nei giorni scorsi, infatti, Federica Morello era già stata sollecitata nella Casa proprio sulla questione legata a Giulio Fratini. La gieffina, però, aveva preferito non entrare nel merito e non parlare della vicenda. Un atteggiamento che aveva inevitabilmente alimentato la curiosità intorno a un gossip mai confermato dai diretti interessati.

Adesso, a distanza di pochi giorni, l'argomento è tornato nuovamente nella Casa, questa volta attraverso le parole di Guendalina Tavassi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il legame tra Federica Morello e Antonella Fiordelisi

Secondo quanto circolato negli ambienti del gossip, Federica Morello e Antonella Fiordelisi sarebbero state molto amiche e, per un periodo, avrebbero anche condiviso un appartamento. Proprio in quel periodo l’influencer campana era legata sentimentalmente all'imprenditore toscano Giulio Fratini.

Dopo la conclusione della relazione tra Antonella e Fratini, l'ex concorrente del GF Vip aveva pubblicato su Instagram una storia destinata a far discutere: «Sono consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti».

Fiordelisi non aveva indicato né il nome dell'ex fidanzato né quello dell'amica alla quale faceva riferimento. Sui social, però, diversi esperti e appassionati di gossip avevano collegato quelle parole proprio a Giulio Fratini e Federica Morello.

Una ricostruzione che resta, almeno al momento, priva di conferme da parte dei protagonisti.

Guendalina Tavassi porta il gossip nella Casa

Ora l'indiscrezione è tornata a circolare anche all'interno del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi ha raccontato: «Federica è frequentante con uno che stava con quella ragazza di cui parlavamo ieri, gliel'ha rubato».

Tavassi ha poi aggiunto che le due ragazze sarebbero state amiche e che una avrebbe persino ospitato l'altra in casa. La stessa Guendalina, tuttavia, ha subito precisato di non avere certezze sulla veridicità della storia: «Non so se è vero oppure no, è quello che dicono».

Marina La Rosa: «Dobbiamo chiederglielo subito»

Il racconto ha immediatamente incuriosito Marina La Rosa, che ha collegato il gossip proprio alla reticenza mostrata da Federica sull'argomento: «Ah, è per questo che non ne vuole parlare? Ma questo è un gossip! Dobbiamo chiederglielo subito!».

Una reazione che assume ancora più significato alla luce di quanto accaduto nei giorni precedenti, quando Morello aveva già evitato di affrontare apertamente la questione.

Guendalina non ha mai pronunciato esplicitamente il nome di Antonella Fiordelisi, ma ha fatto riferimento alla ragazza con la quale aveva avuto un «dissing in latino» durante una precedente edizione del reality.

Il riferimento sembra ricondurre proprio ad Antonella, con la quale Guendalina aveva avuto un acceso battibecco durante la settima edizione del GF Vip, quando nella Casa c'erano Fiordelisi ed Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Federica Morello parlerà dopo le nuove indiscrezioni?

Il quadro, dunque, si arricchisce di un nuovo elemento. Prima Federica Morello viene incalzata sulla vicenda e sceglie di non parlarne; pochi giorni dopo Guendalina Tavassi porta apertamente nella Casa il gossip che da settimane circola sul web.

A questo punto l'attenzione si sposta nuovamente su Federica. Marina La Rosa ha già manifestato l'intenzione di chiederle spiegazioni e non è escluso che l'argomento possa tornare presto al centro delle dinamiche del reality.

Rimane comunque necessaria una precisazione: non è stato confermato che Federica Morello abbia avuto un flirt con Giulio Fratini né che il messaggio pubblicato all'epoca da Antonella Fiordelisi fosse riferito proprio a loro.

Per ora siamo nel campo delle indiscrezioni. Ma, dopo le parole di Guendalina Tavassi, il gossip Morello-Fratini-Fiordelisi è tornato più vivo che mai nella Casa del Grande Fratello Vip.