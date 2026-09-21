GF Vip, Alessandro Roncaccia insieme ad una famosa ex vippona prima di entrare nella Casa: esplode il gossip

Un nuovo gossip si accende intorno al Grande Fratello Vip e questa volta coinvolge Alessandro Roncaccia, uno dei nuovi concorrenti del reality, e Lulù Selassié, ex protagonista del programma.

A lanciare l'indiscrezione è Amedeo Venza, che nelle sue storie Instagram ha pubblicato alcune immagini che mostrano Roncaccia in compagnia di Lulù. Un incontro che assume particolare interesse perché sarebbe avvenuto a Roma pochi giorni prima dell'ingresso di Alessandro nella Casa del GF Vip.

Alessandro Roncaccia e Lulù Selassié avvistati insieme

Nelle fotografie diffuse da Venza, Alessandro e Lulù appaiono molto vicini. In uno degli scatti sono seduti uno accanto all'altra, mentre in un'altra immagine i due sono abbracciati e con i volti a distanza ravvicinata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Amedeo Venza accompagna le immagini con una rivelazione: secondo quanto gli sarebbe stato riferito da chi li avrebbe incontrati quella sera, tra Roncaccia e la principessa etiope sarebbe stata evidente una particolare complicità.

«Chi li ha visti dice di aver notato una forte intimità tra i due», scrive l'esperto di gossip.

L'incontro pochi giorni prima del GF Vip

A rendere ancora più intrigante l'indiscrezione è soprattutto la tempistica. L'incontro sarebbe avvenuto mercoledì notte a Roma, mentre pochi giorni dopo Roncaccia ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

Una circostanza che inevitabilmente solleva una domanda: cosa c'è davvero tra Alessandro Roncaccia e Lulù Selassié?

Al momento non risultano conferme da parte dei diretti interessati e, dunque, parlare di una relazione sarebbe prematuro. Le immagini mostrano però una evidente confidenza tra i due e sono bastate per alimentare immediatamente le curiosità degli appassionati del reality.

Un possibile flirt destinato ad arrivare nella Casa?

Adesso che Alessandro è isolato all'interno del Grande Fratello Vip, non è escluso che l'argomento possa diventare materia di discussione anche durante il programma.

D'altra parte Lulù conosce molto bene le dinamiche del reality: la Selassié è stata una delle protagoniste più discusse di una precedente edizione del GF Vip e la sua vita sentimentale ha spesso attirato l'attenzione del pubblico.

Per capire se tra lei e Alessandro Roncaccia ci sia stata soltanto una serata tra amici oppure qualcosa di più bisognerà attendere eventuali dichiarazioni dei protagonisti. Intanto, le foto pubblicate da Amedeo Venza hanno acceso il primo vero gossip sulla vita sentimentale del nuovo gieffino.