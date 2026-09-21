GF Vip, Carmen Di Pietro affonda Valeria Marini: «Non sa fare niente». Scoppia la lite

Tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini volano scintille nella Casa del Grande Fratello Vip. Le due showgirl, che già in passato avevano regalato momenti esilaranti in televisione, si sono ritrovate protagoniste di un acceso battibecco durante la preparazione di una prova musicale.

La sfida musicale accende gli animi

Questa settimana il Grande Fratello ha affidato ai concorrenti una prova di canto e ballo, mettendo in palio un importante vantaggio nel gioco. La Casa è stata divisa in due squadre, uomini contro donne: ai concorrenti maschi è stato assegnato un brano di Adriano Celentano, mentre le ragazze dovranno cimentarsi con una canzone di Lorella Cuccarini. La coreografia è stata affidata a Megan Ria, mentre Valeria Marini si è proposta per interpretare la parte principale. Una candidatura che Carmen Di Pietro non ha particolarmente gradito: «Non sa farlo, non sa fare niente. Se volete perdere fate fare Lorella Cuccarini a Valeria Marini». Immediata la replica della showgirl stellare: «Non devi essere offensiva, non puoi dire a me che non so fare niente. Ma come ti permetti?». Carmen, però, non ha fatto marcia indietro: «Che non sai ballare è vero».

Riaffiora l'imitazione di Paola & Chiara

La discussione ha inevitabilmente riportato alla memoria quanto accaduto qualche anno fa a Tale e Quale Show, quando Carmen Di Pietro e Valeria Marini, messe in coppia da Carlo Conti, si cimentarono in una memorabile imitazione di Paola & Chiara. Un'esibizione che Valeria non sembra aver dimenticato: «Io so ballare e cantare, ho fatto spettacoli cantati e ballati. Ho dovuto subire quell'affronto di Paola e Chiara in diretta, sei stonata come una campana». Pronta la controreplica della Di Pietro: «No, sei tu che mi hai portato fuori strada! Sei stonata e hai fatto stonare pure me». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Carmen ironizza sull'autotune

La polemica è proseguita anche successivamente. Parlando con Marina La Rosa e Megan Ria, Carmen è tornata sulle capacità canore della Marini, ironizzando anche sull'utilizzo dell'autotune: «Non sa cantare, è stonata come una campana. Poi le mettono l'autotune e diventa brava, pure io con l'autotune diventerei una cantante lirica». Valeria, dal canto suo, non ha mostrato alcun dubbio sulle proprie qualità: «Io so cantare, ballare, ho fatto spettacoli cantati e ballati, ho lavorato con Raffaella Carrà e anche Lorella Cuccarini».

Le prove sono appena cominciate, ma la sfida musicale del Grande Fratello Vip sembra essersi già trasformata in una sorta di rivincita di Tale e Quale Show. E tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini la tregua appare ancora lontana.