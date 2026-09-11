Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono risentiti: «Il futuro è tutto da scrivere». Cosa sta succedendo

Quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbe non essere stato un semplice contatto tra due ex che, dopo molto tempo, tornano a scambiarsi qualche parola.

Nelle ultime ore è emerso infatti un nuovo retroscena sul riavvicinamento dei Donnalisi. A rivelarlo è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che nella sua newsletter ha raccontato alcuni particolari della conversazione che sarebbe avvenuta tra Antonella ed Edoardo.

Secondo la sua ricostruzione, i due avrebbero affrontato anche il passato e alcuni dei momenti più difficili della loro relazione, arrivando a riconoscere reciprocamente errori e responsabilità. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un elemento che, se confermato, darebbe un significato decisamente più profondo alla recente ammissione di Antonella: «Ci siamo sentiti dopo tanti anni in maniera tranquilla».

Antonella conferma: «Ci siamo sentiti»

A riaccendere per prima le speranze dei tantissimi fan dell'ex coppia era stata proprio Antonella Fiordelisi.

Rispondendo sui social a una follower che le chiedeva del suo attuale rapporto con Donnamaria, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva spiegato senza troppi giri di parole: «È una persona a cui voglio bene, ci siamo sentiti dopo tanti anni in maniera tranquilla. Qual è il problema?».

Una risposta importante soprattutto per un motivo: Antonella ha confermato direttamente che tra lei ed Edoardo si è riaperto un canale di comunicazione dopo un lungo periodo nel quale le loro strade sembravano essersi definitivamente separate.

Fiordelisi ha utilizzato parole prudenti, sottolineando che tutto sarebbe avvenuto «in maniera tranquilla», senza fare alcun riferimento a incontri o a un possibile ritorno sentimentale.

Adesso, però, arrivano nuovi particolari.

Deianira Marzano: «Avrebbero riconosciuto i propri errori»

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, Antonella ed Edoardo avrebbero approfittato del nuovo contatto anche per ripercorrere alcuni momenti della loro storia.

Non sarebbe stato, dunque, il classico confronto tra ex fatto di accuse e recriminazioni.

«Non ci sarebbe stato soltanto il classico gioco del “hai sbagliato tu”», ha spiegato l'esperta di gossip.

Al contrario, i due si sarebbero compresi molto più di quanto riuscissero a fare durante la loro relazione, riconoscendo errori, fragilità e incomprensioni da entrambe le parti.

E c'è soprattutto un passaggio dell'indiscrezione che sta facendo discutere i fan: Antonella ed Edoardo «si sarebbero venuti incontro».

Un chiarimento sul passato tra Antonella ed Edoardo

Sempre secondo la ricostruzione di Marzano, i due ex fidanzati si sarebbero raccontati e avrebbero affrontato questioni rimaste probabilmente irrisolte dopo la fine della loro relazione.

Avrebbero chiarito vecchie incomprensioni, riconosciuto entrambi le proprie responsabilità e sarebbero riusciti soprattutto a trovare un punto d'incontro laddove in passato sembrava impossibile.

Un confronto, dunque, apparentemente molto diverso dalle discussioni che avevano caratterizzato alcuni momenti della loro tormentata storia d'amore.

Non significa necessariamente che Antonella ed Edoardo stiano pensando di tornare insieme. Ma, se l'indiscrezione trovasse conferma, mostrerebbe come tra i due sia stato recuperato qualcosa che per molto tempo era sembrato perduto: la capacità di parlarsi e comprendersi senza scontrarsi.

Pochi giorni fa un'altra confessione di Antonella

Il retroscena assume ancora maggiore significato se messo insieme alle dichiarazioni rilasciate da Antonella negli ultimi giorni.

A una follower che sosteneva come Donnamaria fosse stato l'uomo capace di farle provare il vero amore, Fiordelisi aveva risposto: «Potrebbe sicuramente essere quello che ho amato di più in proporzione al tempo».

Parole arrivate dopo la conclusione della relazione con Giulio Fratini e che avevano immediatamente riportato Edoardo al centro dell'attenzione.

Prima Antonella riconosce pubblicamente l'importanza che Donnamaria ha avuto nella sua vita sentimentale. Poi ammette di averlo risentito dopo anni e di volergli ancora bene.

Adesso arriva il terzo elemento: secondo Deianira Marzano, quel contatto sarebbe servito anche a fare i conti con il passato.

Ritorno di fiamma? I Donnalisi tornano a sperare

Tre indizi fanno una prova? Nel gossip la tentazione sarebbe forte, ma al momento sarebbe prematuro parlare di ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Non ci sono conferme di incontri né tantomeno dell'inizio di una nuova frequentazione. E la stessa Antonella ha voluto definire «tranquillo» il contatto avuto con il suo ex.

Una cosa, però, appare ormai certa: Antonella ed Edoardo hanno ricominciato a parlarsi.

E se davvero, come raccontato da Deianira Marzano, sono riusciti anche a riconoscere gli errori commessi durante la loro storia e a venirsi incontro, qualcosa rispetto agli ultimi anni è evidentemente cambiato.

La loro relazione, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 7, aveva appassionato migliaia di persone tra innamoramenti, gelosie, litigi e riappacificazioni, fino alla definitiva rottura del 2023.

Oggi nessuno può sapere se questo nuovo dialogo resterà semplicemente il chiarimento maturo tra due persone che hanno condiviso una storia importante oppure rappresenterà l'inizio di qualcosa di diverso.

Come osserva la stessa Deianira Marzano, «il futuro è tutto da scrivere». E per i Donnalisi, che non hanno mai smesso completamente di sperare, potrebbe essere la frase più importante di tutte.