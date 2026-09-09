GF Vip, Federica Morello parte in salita: i fan di Antonella Fiordelisi pronti alla “vendetta”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip non è ancora cominciata, ma a pochi giorni dal debutto previsto per il 17 settembre emergono già le prime polemiche. E una di queste potrebbe addirittura avere conseguenze sul percorso di una concorrente all’interno della Casa.

Al centro dell’attenzione c’è Federica Morello, modella, ex volto di Ciao Darwin e aspirante influencer. La giovane è stata scelta per entrare nel cast del reality di Canale 5, ma un retroscena legato ad Antonella Fiordelisi rischierebbe di farla partire con un pesante svantaggio.

Il retroscena sull’amicizia con Antonella Fiordelisi

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Federica Morello sarebbe proprio l’ex amica alla quale Antonella Fiordelisi aveva indirizzato tempo fa una frecciatina sui social, senza però rivelarne l’identità. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Le due sarebbero state molto legate e si sarebbero frequentate anche durante la relazione tra Fiordelisi e l’imprenditore Giulio Fratini. Dopo la conclusione della storia tra Antonella e Fratini, quando entrambi erano ormai single, tra l’imprenditore e Morello sarebbe nato un breve flirt.

Un avvicinamento che avrebbe provocato la rottura definitiva dell’amicizia tra Federica e Antonella.

I fan di Fiordelisi pronti a votare contro Federica?

Ed è proprio questo precedente a rischiare di pesare sull’avventura televisiva della nuova gieffina. Il numeroso fandom di Antonella Fiordelisi, già molto attivo durante la partecipazione dell’influencer al Grande Fratello Vip, si starebbe infatti organizzando sui social per votare contro Morello alla prima occasione utile.

Se ciò accadesse, Federica potrebbe ritrovarsi a dover affrontare un televoto con una consistente fetta di pubblico già schierata contro di lei per vicende completamente precedenti al reality.

Una situazione che rischierebbe quindi di incidere sulla permanenza della modella nella Casa prima ancora che il pubblico abbia avuto modo di conoscerla davvero.

Possibile confronto nella Casa?

Ma il retroscena potrebbe trasformarsi anche in uno dei primi casi televisivi della nuova edizione. Non è infatti escluso che Antonella Fiordelisi possa tornare nella Casa per un confronto faccia a faccia con l’ex amica.

In quel caso Federica Morello avrebbe l'occasione di raccontare pubblicamente la propria versione sulla fine dell'amicizia con Antonella e sul rapporto avuto con Giulio Fratini.

Un confronto che, qualora si concretizzasse, prometterebbe di diventare uno dei momenti più attesi delle prime puntate del reality.